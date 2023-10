Assassin’s Creed Mirage não será lançado? Veja como consertar para PC, Xbox, PlayStation

À medida que Assassin’s Creed evoluiu nos últimos anos, perdeu um pouco do que o tornou tão bom quando foi lançado no final dos anos 2000. Com Mirage, a Ubisoft se concentra mais em furtividade, parkour e assassinato aéreo. O jogo se passa em Bagdá e mostrará a evolução de Basim algumas décadas antes, quando ele apareceu em Assassin’s Creed Valhalla.

Porém, muitos usuários relataram que o Assassin’s Creed Mirage não inicia em seus PCs com Windows 11. Bem, esse não é o problema; como neste guia, mencionamos todas as soluções possíveis para resolver esse problema. Portanto, caso você esteja procurando essas soluções, leia o guia até o final.

Como consertar Assassin’s Creed Mirage não será lançado em 2023

Aqui estão algumas etapas que ajudarão você a resolver o problema Assassin’s Creed Mirage não será lançado emitir:

Correção 1: execute o jogo com direitos de administrador

Ele também não será iniciado corretamente se Assassin’s Creed Mirage não tiver privilégios administrativos, que garantem acesso a tudo o que precisa em seu computador. Pode ser necessário executá-lo como administrador para ver se é esse o caso:

Inicialmente, clique com o botão direito em seu Assassin’s Creed Mirage e selecione Propriedades. Vou ao Compatibilidade aba. Escolha o Execute este programa como administrador caixa de seleção. Para salvar as alterações, clique em Aplicar> OK. Além disso, você pode marcar a opção Executar este programa em modo de compatibilidade para: e escolher Windows 8.

Depois de iniciar o Assassin’s Creed Mirage, use as permissões administrativas para iniciá-lo novamente. Você pode passar para a próxima correção se ela ainda não responder.

Correção 2: verifique a integridade dos arquivos do jogo

Você também não poderá iniciar ou executar o Assassin’s Creed Mirage se tiver arquivos corrompidos ou ausentes. Para verificar se este é o caso, você pode verificar os arquivos do jogo em:

Lançador de jogos épicos

No Epic Games Launcher, verifique os arquivos do jogo da seguinte forma:

No Epic Game Launcher, localize Assassin’s Creed Mirage. No lado direito da linha do jogo, clique no botão três pontos e selecione Gerenciar. Para começar a verificar os arquivos do jogo, clique em Verificar. Assim que a validação for concluída, espere que ela termine. (Pode demorar um pouco para verificar todos os meus arquivos.) Depois que seu Assassin’s Creed Mirage for validado, tente iniciá-lo novamente.

Ubisoft Conectar

Aqui estão as etapas que você precisa seguir no Ubisoft Connect para verificar os arquivos do jogo:

No Ubisoft Connect, clique em Jogose você verá Assassin’s Creed Mirage. Vá para Propriedadese selecione Ficheiros locaisentão Verifique os arquivos. Escolher Reparar se solicitado. Se houver algum arquivo corrompido ou ausente, o Ubisoft Connect irá baixá-lo e restaurá-lo. Para verificar se o Assassin’s Creed Mirage funciona perfeitamente, inicie-o novamente.

Não há nenhuma atualização na versão do sistema operacional Windows há algum tempo. Certifique-se de verificar a atualização de patch mais recente e instale-a imediatamente se for verdade. Há várias ocasiões em que uma versão com erros ou mais antiga pode causar problemas de desempenho ou de programa.

Para abrir o menu Configurações do Windows, pressione Windows + eu .

. No painel esquerdo, selecione Atualização e segurança .

. No Windows Update, clique em Verifique se há atualizações .

. Você pode instalar uma atualização, se houver uma disponível, clicando em Baixar e instalar .

. Pode levar algum tempo para que a atualização seja totalmente instalada. Pode reiniciar o sistema várias vezes.

Depois de fazer isso, execute novamente o jogo para ver se ele ainda está funcionando.

Pode haver vários problemas com o desempenho de um programa ou sistema se os drivers da placa gráfica estiverem desatualizados ou corrompidos. Se você não atualizou seus drivers de GPU, recomendamos que o faça.

Inicialmente, para abrir o menu Quick Link, pressione Janelas + X .

. Depois, na lista, selecione Gerenciador de dispositivos > Clique duas vezes em Adaptadores de vídeo .

Clique duas vezes em . Se você estiver usando uma placa gráfica dedicada, clique com o botão direito isto.

isto. Clique em Atualizar driver > Pesquisar drivers automaticamente .

. Sempre que uma atualização estiver disponível, ela será baixada e instalada automaticamente.

Para aplicar as alterações, reinicie o computador.

Correção 5: desative o Steam Overlay e a barra de jogo Xbox

Para obter melhores resultados, você deve sempre desabilitar as sobreposições do Steam e da Barra de Jogo Xbox em seu computador antes de executar os jogos, pois essas sobreposições podem ter um impacto prejudicial no desempenho do seu computador.

Desative a barra de jogo Xbox:

Abrir Configurações do Windows imprensa Windows + eu .

imprensa . Selecione Jogos no painel esquerdo> Selecionar Barra de jogos Xbox .

no painel esquerdo> Selecionar . Certifique-se de que o botão de alternância esteja desativado aqui.

Para otimizar o jogo, volte à página anterior e ative Modo de jogo.

O aplicativo de sobreposição GPU Experience, software RGB e sobreposição Ubisoft também devem ser desativados.

Você deverá ser capaz de resolver o problema do Assassin’s Creed Mirage depois de tentar este método.

Correção 6: execute uma inicialização limpa

Você também precisa executar uma inicialização limpa em seu computador para remover todas as possíveis falhas do sistema ou recursos em segundo plano que podem consumir os recursos do seu computador. Para fazer isso:

Para abrir Executar, pressione Janelas + R .

. Depois, para abrir a janela Configuração do Sistema, digite msconfig e pressione Enter.

e pressione Enter. Depois disso, selecione Ocultar todos os serviços Microsoft de Serviços aba.

de aba. Para salvar as alterações, clique em Desabilitar tudo > Aplicar e então OK .

e então . Depois, vá para o Comece guia e clique em Abra o Gerenciador de Tarefas .

guia e clique em .

Para desativar as tarefas de inicialização, clique no botão Comece guia na interface do Gerenciador de Tarefas > Desativar .

guia na interface do Gerenciador de Tarefas > . Você precisa desabilitar os programas de inicialização de alto impacto, um de cada vez.

Para aplicar as alterações, reinicie o seu PC.

Correção 7: feche processos em segundo plano

Para eliminar as tarefas desnecessárias que ocupam muitos recursos do seu PC, feche os processos em execução em segundo plano. Veja como:

Em primeiro lugar, abra Gerenciador de tarefas pressionando o Ctrl + Shift + Esc chaves.

pressionando o chaves. Depois, para fechar uma tarefa, clique no botão Processos aba.

aba. Selecione a tarefa e clique Finalizar tarefa . Siga as etapas para cada tarefa separadamente.

. Siga as etapas para cada tarefa separadamente. Basta reiniciar o computador para ver as alterações.

Correção 8: reinstale Assassin’s Creed Mirage

O último método que você pode tentar se nenhum deles funcionou para você é reinstalar o jogo Assassin’s Creed Mirage para ver se isso o ajudará a corrigir o problema de travamento. Veja como:

No seu PC, abra o Ubisoft Connect.

No canto superior esquerdo, clique no Jogos aba.

aba. Clique com o botão direito em Assassin’s Creed Mirage da lista.

em Assassin’s Creed Mirage da lista. Clique Desinstalar > Confirme a ação e deixe terminar.

Confirme a ação e deixe terminar. Certifique-se de reiniciar o computador assim que as alterações forem feitas para que tenham efeito imediato.

Depois de abrir o Ubisoft Connect, procure Assassin’s Creed Mirage e instale-o novamente. Use a mesma conta que você usou para comprar o jogo.

É isso. Seu jogo Assassin’s Creed Mirage não inicia ou o problema de carregamento foi resolvido.

Então, isso é tudo que temos para você sobre como consertar o problema de Assassin’s Creed Mirage que não inicia. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Enquanto isso, se você tiver alguma dúvida ou dúvida, comente abaixo e nos informe.

LEIA TAMBÉM: