Astra ABRE VAGAS no Sudeste e no Nordeste do Brasil

A Astra, empresa com mais de 60 anos de história, que cria soluções e desenvolve tecnologias no segmento de materiais para construção, está com excelentes oportunidades de emprego disponíveis. Isto é, antes mesmo de falar mais sobre a companhia, verifique quais são as opções em aberto:

Ajudante de Cozinha – Jundiaí – SP – Efetivo;

Ajudante de Eletricista – Jundiaí – SP – Efetivo;

Ajudante de Mecânico – Jundiaí – SP – Efetivo;

Ajudante Operacional – Jundiaí – SP – Efetivo;

Ajudante Operacional – Pernambuco- Cabo de Santo Agostinho – PE – Efetivo;

Analista de Comércio Exterior – Jundiaí – SP – Efetivo;

Analista de Logística – Jundiaí – SP – Efetivo;

Analista de Projetos Especiais – Jundiaí – SP – Efetivo;

Auxiliar Administrativo – Jundiaí – SP – Efetivo;

Auxiliar de Recrutamento e Seleção – Jundiaí – SP – Efetivo;

Coordenador de Desenvolvimento Humano e Organizacional – Jundiaí – SP – Efetivo;

Estagiário (a) em Engenharia – Jundiaí – SP – Efetivo;

Inspetor (a) de Qualidade – Jundiaí – SP – Efetivo;

Líder de Produção – Jundiaí – SP – Efetivo;

Promotor (a) de Vendas – Jundiaí – SP – Efetivo;

Regulador (a) de Máquinas – Jundiaí – SP – Efetivo.

Mais sobre a Astra

Sobre a Astra, podemos frisar que a marca trabalha com itens voltados para construção, que vão da fundação da obra ao acabamento, do item técnico ao de decoração, e também por produtos que são referência de praticidade, beleza e bem-estar.

Ao todo, emprega cerca de 1.800 pessoas na região de Jundiaí, a 60 km da capital paulista, e disponibiliza em torno de 6.000 itens para venda em todo o Brasil. Cerca de 10% da produção da empresa é destinada à exportação para todo o continente americano, inclusive o Caribe, e para países da África e do Oriente Médio.

Como efetivar a sua inscrição?

Agora que a lista de vagas da Astra já foi detalhada, a candidatura é feita de maneira simples. É só acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

