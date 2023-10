Astros alcançam seu 7º ALCS consecutivo e enfrentarão Rangers em uma série All-Texas

Se Abreu acertou pela terceira vez em dois jogos, um foguete de duas corridas na quarta entrada que lançou o Houston Astros ao seu sétimo ALCS consecutivo aparição com uma vitória por 3-2 que eliminou os Minnesota Twins no jogo 4 de seu ALDS na noite de quarta-feira.

Jos Urquidy deu aos Astros testados nos playoffs outro início de pós-temporada sólido, resistindo a home runs por Royce Lewis no primeiro e Edouard Julien na sexta para entregar a bola ao bullpen.

Héctor Neris e Bryan Abreu combinados para cinco eliminações em 2 1/3 entradas sem rebatidas. Ryan Pressly, que defendeu os Twins por mais de cinco anos antes de ser negociado para Houston em 2018, eliminou a lateral no nono.

Pressly congelou Max Kepler com uma bola rápida de contagem completa para finalizá-lo, deixando ex-astro dos Astros Carlos Correa no convés.

“Ah, sim, nós sabíamos. E eu estava tentando não ter pesadelos, porque lembro que quando Carlos estava conosco, ele rebateu a bola nos assentos do centro-direito lá em cima”, disse o técnico do Houston, Dusty Baker. “Mas nunca chegamos a Carlos. Então foi uma grande, grande vitória.”

Será um ALCS All-Texas

Houston receberá o rival estadual Texas no Jogo 1 do ALCS no domingo, com Justin Verlander, três vezes vencedor do prêmio AL Cy Young, provavelmente em defesa do atual campeão da World Series, Astros, em seu 36º início de pós-temporada na carreira.

“Ei, cara, eles nos conhecem e nós os conhecemos”, disse Baker. “E vai ser uma série e tanto.”

Os Astros, que estão com 56-34 nos playoffs desde 2017, acertaram 10 home runs na série. Abreu tinha oito RBIs.

Michael Brantley deu início aos Astros com um chute solo no segundo contra o titular dos Twins, Joe Ryan, que foi retirado após aquela entrada na tentativa total do técnico Rocco Baldelli de estender a série.

Os gêmeos não conseguiam acompanhar

Caleb Thielbar, o único canhoto do elenco, cedeu a liderança no quarto lugar para Yordan Alvarez, uma vitória para os Twins, considerando que ele tinha duas duplas e quatro home runs na série. Com um eliminado, Abreu acertou uma bola rápida de 1 a 0 para o campo oposto e abriu 3 a 1.

O resto dos substitutos devolveu aos Twins um pouco de energia da multidão, especialmente quando Chris Paddack lançou 2 1/3 entradas sem rebatidas com quatro eliminações. Mas o time da casa simplesmente não teve rebatidas suficientes para superar todas aquelas oscilações e erros.

Lewis deu aos Twins outro home run de grande momento, uma quebra de linha nos assentos do campo esquerdo com uma trajetória semelhante àquela que ele acertou em sua primeira rebatida pós-temporada no jogo 1 da varredura da Wild Card Series sobre Toronto.

A má sorte custou-lhes uma corrida extra crítica. Julien iniciou o jogo com uma dobradinha, mas Jorge Polanco seguiu com um remate em linha reta em Jeremy Pea que foi forte o suficiente para dar ao shortstop tempo para fazer um mergulho em Julien para a jogada dupla.

Urquidy, assim como Cristian Javier, titular do jogo 3, tinha um histórico de outubro em que se apoiar depois de uma temporada regular esquecível. O destro, que registrou 42 entradas na pós-temporada e fez sua sétima partida nos playoffs, perdeu três meses devido a problemas no ombro este ano.