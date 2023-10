Astros contratam Scherzer para vencer o jogo 3 do ALCS e reduzir o déficit da série para 2-1

José Altuve homered, Cristiano Javier trabalhou na sexta entrada de outro início sólido de pós-temporada e o Houston Astros vencer o rangers do Texas 8-5 na noite de quarta-feira, fechando para 2-1 no Série do Campeonato AL.

Texas perdeu pela primeira vez nesta pós-temporada após um início de 7-0. Três vezes Prêmio Cy Young ganhador Max Scherzer desapareceu após quatro entradas em sua primeira partida em mais de um mês, após se recuperar de uma distensão muscular no ombro.

Javier estabeleceu um recorde de franquia para o atual campeão Astros estendendo sua sequência sem gols na pós-temporada para 20 1/3 entradas. Sua seqüência de rebatidas terminou em quinto quando o novato Josh Jung acertou o primeiro de seu par de home runs de duas corridas.

Um destro dominicano de 26 anos conhecido como “El Reptil”, Javier limitou o guardas a duas corridas e três rebatidas em 5 2/3 entradas em sua segunda vitória nesta pós-temporada. Ryan Presslyo terceiro apaziguador, trabalhou em nono para sua terceira defesa nos playoffs, induzindo Jungo grounder de jogo duplo de final de jogo.

Martin Maldonadoo apanhador usando pontas de pele de réptil em referência ao apelido de seu arremessador, e Jordan Álvarez ambos tiveram duas corridas simples pelos Astros.

Astros de volta à série

Jung acertou seu segundo home run de duas corridas no sétimo para o wild card guardas, que disputou apenas seu segundo jogo em casa nesta pós-temporada. Eles varreram Baía de Tampa e Baltimore – o ALas duas melhores equipes da temporada regular – para chegar ao seu primeiro ALCS desde 2011 e sua primeira série de pós-temporada contra seu estado AL Oeste rival.

O jogo 4 será quinta-feira à noite e o jogo 5 será sexta-feira à tarde. O Astros venceram 17 dos últimos 20 jogos fora de casa, o que inclui as duas vitórias em Minesota no Série da Divisão AL e uma série recorde em Campo de vida do globo no início de setembro, quando marcaram 16 gols e superaram Texas 39-10 em uma varredura de três jogos.

Filadélfiaque foi derrotado em três jogos no Globe Life Field na abertura desta temporada, tem uma vantagem de 2 a 0 no NLCSque recomeça quinta-feira em Arizona.

O Rangers havia perdido depois de apenas uma das 64 entradas anteriores nesta pós-temporada até uma segunda corrida que colocou Houston à frente para ficar.

Álvarez foi atingido por um cortador de 89 mph em seu pé esquerdo para iniciar aquele quadro, lutando Kyle Tucker caminhou e Maurício Dubn carregou as bases com um único. Alvarez voltou para casa como Scherzer quicou um arremesso selvagem Jonas Heima luva e Maldonadoo rebatedor nº 9, seguido com seu grande golpe

Altuveque foi fundo cinco vezes naquela série de setembro, rebateu na frente da terceira. Se Abreu dobrou no primeiro arremesso no quarto e marcou um único por Dub para uma vantagem de 5-0.

Quando Scherzer chegou ao banco de reservas e parou na escada após aqueles Ks consecutivos, houve uma breve conversa com o técnico Bruce Bochyque a certa altura apontou em direção ao bullpen dos Rangers no centro-direita.

A Scherzer de 39 anos, uma aquisição com prazo final de negociação da Mets, desistiu de cinco corridas e cinco rebatidas. Em seu único início de pós-temporada para Nova Iorqueele permitiu sete corridas e sete rebatidas, incluindo quatro home runs, em 4 2/3 entradas na derrota por 7-1 para São Diego no Série Wild Card da NL ultima temporada.

Scherzer estava lidando com um aperto no antebraço há seis semanas, quando permitiu sete corridas – todas em três home runs – em três entradas na vitória dos Astros por 12-3 que encerrou aquela série de setembro. Ele lançou 5 1/3 entradas sem gols seis dias depois, em 12 de setembro em Torontoantes de entrar na lista de lesionados por causa da distensão no ombro.

Javier foi feito depois do novato Evan Cartera linha dura de duas saídas para a direita no sexto, uma bola que passou por cima Tuckerde cabeça para a parede depois de ser mal interpretado em um duplo pelo Luva Dourada finalista. Heitor Neris em seguida, substituiu Javier, e a entrada terminou rapidamente com uma joia defensiva.

Jogador de campo esquerdo Michael Brantleyum homem de 36 anos, cinco vezes Todas as estrelas que voltou em agosto depois de perder 14 meses devido a uma lesão no ombro, correu mais de 25 metros para fazer um mergulho na brecha e acertar uma rebatida de base extra para longe de Adolis Garcia.

Essa ainda não foi a melhor jogada defensiva da noite.

Alvarez foi roubado do que teria sido seu sétimo home run nesta pós-temporada em um percurso de 416 pés para o centro imediato, começando no sexto, onde Leody Taveras fez uma captura saltitante com o braço estendido além da parede.

Muitos zeros

Javier20 1/3 innings passaram Joe Niekro18 entradas para a mais longa sequência sem gols em Astros história, para iniciantes ou apaziguadores. É o segundo mais longo MLB seqüência sem gols para titular em seu primeiro início de pós-temporada, atrás Christy Mathewsonforam 28 entradas de 1905-11.

Cinco equipes

Scherzer tornou-se o segundo arremessador titular de cinco times na pós-temporada, após aparições pelo Detroit, Washingtono Los Angeles Dodgers e a Mets de Nova York. David Wells começou para Cincinnati, Baltimoreo Ianques, Boston e São Diego de 1989-2006.