Atenção! A mais recente fase do programa Desenrola Brasil reúne um grupo inédito para a renegociação de dívidas

Nesta semana, o programa Desenrola Brasil entrou em uma fase significativa, marcando um novo capítulo em sua trajetória.

A plataforma inovadora, resultado de uma colaboração entre o Ministério da Fazenda e a Bolsa de Valores Brasileira (B3), está agora sendo utilizada para facilitar a renegociação de dívidas de um grupo diferente.

Desta vez, os beneficiados serão os produtores rurais, numa estratégia que visa aliviar as obrigações financeiras desse setor vital da economia.

O anúncio dessa iniciativa foi feito na última segunda-feira, dia 23 de outubro, pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Essa nova fase do Desenrola Brasil é uma ação importante no apoio aos produtores rurais, proporcionando-lhes assim uma maneira mais acessível e eficiente de lidar com suas dívidas.

Além disso, o Desenrola Brasil revela seu potencial como um ativo versátil para iniciativas futuras.

O Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, expressou a disponibilidade da mesma plataforma para o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), sinalizando a possibilidade de expandir seu alcance para outros programas que possam se beneficiar dessa tecnologia inovadora.

Enfim, quer saber muito mais sobre as expansões do Desenrola Brasil, bem como, conferir um passo a passo para renegociar as suas dívidas? Então, continue a leitura.

Entenda mais sobre as iniciativas de expansão do Desenrola Brasil



O Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) havia solicitado a implementação de um programa de renegociação de dívidas direcionado aos agricultores familiares.

Contudo, a plataforma projetada para atender a essa demanda não pode ser imediatamente utilizada, devido à priorização da terceira fase do Programa Desenrola Brasil, a qual concentra-se em oferecer descontos em dívidas de até R$ 5 mil para indivíduos com renda de até dois salários mínimos.

Entretanto, o ex-prefeito Fernando Haddad comprometeu-se a estender essa inovadora ferramenta tecnológica aos pequenos produtores rurais, visando aliviar suas obrigações financeiras.

A terceira fase do Programa Desenrola Brasil encontra-se plenamente ativa desde o início deste mês.

Nesta etapa, uma variedade de setores, incluindo serviços financeiros, varejo e micro e pequenas empresas, têm a oportunidade de obter descontos médios de até 83% em suas dívidas.

Por fim, vale ressaltar que, em alguns casos, o valor dos descontos pode ultrapassar esse percentual, dependendo do ramo de atividade econômica.

Aprenda a utilizar a plataforma para a renegociação das suas dívidas

O processo de renegociação pelo Desenrola Brasil requer alguns passos essenciais para que os interessados possam aproveitar os benefícios oferecidos. Sendo assim, veja o passo a passo abaixo:

Acesse o Portal Oficial: O primeiro passo é acessar o portal oficial do governo brasileiro em www.gov.br; Entrar com gov.br: Uma vez no portal, selecione a opção “Entrar com gov.br”; Digite o CPF e Continue: Insira o seu CPF e clique em “Continuar”. Nesta etapa, você também tem a oportunidade de criar uma nova conta ou fazer alterações em uma conta existente; Preencha o Formulário: Por fim, complete o formulário com seus dados pessoais.

Além disso, é importante entender como alcançar os níveis “Prata” e “Ouro” para obter os benefícios desejados:

Para atingir o nível Prata, você pode optar por uma das três maneiras:

Validação Facial pelo Aplicativo GOV.BR: Use o aplicativo GOV.BR para realizar uma validação facial e verificar a correspondência da sua foto com a Carteira de Habilitação (CNH);

Validação dos Dados Pessoais via Internet Banking: Utilize os serviços de internet banking de um banco credenciado. As instituições financeiras credenciadas incluem o Banco do Brasil, Banrisul, Bradesco, Banco de Brasília, Caixa Econômica, Sicoob, Santander, Itaú, Agibank, Sicredi e Mercantil do Brasil;

Validação dos Dados com Usuário e Senha do Sistema de Gestão de Acesso (SIGEPE): Caso você seja um servidor público federal, a validação dos dados pode ser feita usando seu usuário e senha no SIGEPE.

Mas, se você quer alcançar o nível Ouro e desfrutar de benefícios adicionais, você pode escolher uma das seguintes opções:

Validação Facial pelo Aplicativo GOV.BR: Use o aplicativo GOV.BR para verificar sua foto nas bases da Justiça Eleitoral;

Validação dos Dados com Certificado Digital Compatível com ICP-Brasil: Você pode obter o nível Ouro ao validar seus dados com um Certificado Digital compatível com ICP-Brasil.