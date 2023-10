Atenção! Caixa libera o pagamento QUATRO benefícios sociais em outubro

No mês de outubro, a Caixa Econômica Federal está programada para liberar quatro importantes benefícios oferecidos pelo Governo Federal, destinados a trabalhadores e pessoas em situação de vulnerabilidade social ou econômica.

Os calendários de pagamento já estão disponíveis, proporcionando aos beneficiários acesso às datas exatas de recebimento.

A Caixa, sendo a instituição financeira responsável por realizar os repasses dos programas sociais desempenha um papel crucial ao atender milhões de brasileiros.

Afinal, não apenas fornece assistência direta a indivíduos e famílias necessitadas, mas também impulsiona a economia do país.

Assim, os benefícios liberados neste mês incluem o PIS/PASEP, o Bolsa Família, o Vale Gás e o Saque Aniversário.

Cada um desses programas possui critérios específicos, o que naturalmente impacta os calendários de pagamento para os beneficiários.

Portanto, é essencial prestar atenção aos detalhes de cada programa para saber quando o dinheiro estará disponível.

As informações detalhadas sobre cada benefício pago pela Caixa podem ser encontradas no texto preparado abaixo, oferecendo orientações úteis para aqueles que aguardam o recebimento desses importantes recursos.

Entenda melhor sobre o pagamento desses benefícios pela Caixa Econômica Federal



Você também pode gostar:

O governo brasileiro em parceria com a Caixa oferece diversos programas de assistência financeira para auxiliar as famílias em situação de vulnerabilidade social e os trabalhadores do país.

Cada uma dessas assistências, como mencionamos anteriormente, possui critérios e calendários específicos.

Agora, nesse mês de outubro, a Caixa irá disponibilizar benefícios muito importantes que vão proporcionar suporte financeiro e alívio econômico em diferentes formas. Abaixo, você poderá conferir as características gerais desses programas:

Repasses disponibilizados pela Caixa em outubro

Bolsa Família: Este programa destina-se a famílias em vulnerabilidade social e oferece um auxílio mensal de, pelo menos, R$ 600. O valor pode variar de acordo com o número de membros da família e sua renda per capita;

Vale Gás: O Vale Gás é concedido a cada dois meses para famílias eleitas registradas no Cadastro Único (CadÚnico). O pagamento é calculado com base na média de preços de um botijão de gás de 13 kg praticada no país. Esse benefício ajuda as famílias a lidarem com os custos crescentes desse item básico para toda casa;

PIS/PASEP: Este programa atende trabalhadores tanto do setor público quanto do setor privado. Anualmente, esses trabalhadores recebem um pagamento. Entretanto, vale pontuar que o PIS é pago pela Caixa e o Pasep é disponibilizado pelo Banco do Brasil. O PIS/PASEP é uma forma de apoiar os trabalhadores em suas necessidades financeiras;

Saque Aniversário do FGTS: Trabalhadores formais têm a opção de escolher a modalidade de saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) conhecida como “Saque Aniversário”. Nessa modalidade, o pagamento é liberado durante o mês de aniversário do trabalhador, permitindo dessa forma que eles tenham acesso a parte do saldo do FGTS para atender a necessidades pessoais ou investimentos.

Você pode se interessar em ler também:

Observações importantes

Os pagamentos do PIS/PASEP referentes a este ano já foram efetuados e os valores correspondentes foram depositados nas contas dos trabalhadores.

É importante que todos estejam atentos, pois o prazo para efetuar o saque desses benefícios se encerrará em 28 de dezembro de 2023.

Para os beneficiários do Bolsa Família e do programa Vale Gás, é importante ressaltar que o calendário de pagamentos segue o mesmo padrão, sendo utilizado para a liberação dos recursos desses programas.

Assim, os depósitos para os beneficiários serão realizados de acordo com o último número do NIS (Número de Identificação Social) no seguinte calendário:

Primeiramente, beneficiários com NIS final 1 receberão seus pagamentos em 18 de outubro;

Para aqueles com NIS final 2, os pagamentos serão feitos no dia 19 de outubro;

Logo após, no dia 20 de outubro, os beneficiários com NIS final 3 receberão seus benefícios;

Em seguida, os beneficiários com NIS final 4 estão programados para receber seus pagamentos em 23 de outubro;

A data de pagamento para os beneficiários com NIS final 5 é 24 de outubro;

Em 25 de outubro, os beneficiários com NIS final 6 receberão seus benefícios;

Depois, no dia 26 de outubro, é a vez dos beneficiários com NIS final 7 receberem seus pagamentos;

Beneficiários com NIS final 8 podem esperar seus benefícios em 27 de outubro;

Os beneficiários com NIS final 9 receberão seus pagamentos em 30 de outubro;

Finalmente, para aqueles com NIS final 0, os pagamentos serão realizados em 31 de outubro.