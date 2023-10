Atenção, clientes NUBANK! Novidades no CONTRATO que você precisa saber agora mesmo

O Nubank, uma das principais fintechs do Brasil, enviou um aviso importante aos seus clientes informando sobre mudanças no contrato que regula os direitos e deveres tanto da instituição quanto dos usuários.

Essa atualização está alinhada às recentes exigências regulatórias estabelecidas pelo Banco Central e afeta especificamente a seção “Disposições Gerais” do contrato de cartão e conta para pessoa física.

Neste artigo, vamos analisar o motivo dessa alteração, os principais pontos afetados e como tirar eventuais dúvidas em relação ao documento.

Por que o Nubank alterou o contrato de cartão e conta para pessoa física?

De acordo com o aviso de mudança enviado aos clientes, o Nubank realizou essa alteração para estar em conformidade com a Resolução Conjunta nº 6/2023 do Banco Central, que estabelece critérios para o compartilhamento de dados e informações sobre indicadores de fraudes.

O objetivo principal é permitir que a instituição tenha maior controle sobre as informações dos usuários, a fim de atender às diretrizes estabelecidas pelo Banco Central. A cláusula do contrato que trata do processamento, armazenamento e compartilhamento de dados pessoais pelo Nubank foi destacada no aviso de mudança.

Essa autorização é fundamental para subsidiar procedimentos de controle e prevenção de fraudes, garantindo a segurança das transações realizadas pelos clientes.

O que muda com a atualização do contrato?



A atualização do contrato de cartão e conta para pessoa física do Nubank implica em alguns pontos importantes. A principal mudança está relacionada ao compartilhamento de dados e informações dos usuários. A Resolução Conjunta nº 6/2023 do Banco Central estabelece a necessidade de consentimento prévio e geral por parte dos usuários para o registro dos dados e informações necessárias.

Essa permissão deve constar em um contrato firmado entre o Nubank e o cliente, garantindo a transparência e a segurança das informações compartilhadas. É importante ressaltar que essa atualização entrará em vigor a partir do dia 1° de novembro, mas as instituições financeiras devem buscar o consentimento dos usuários com antecedência.

Como tirar dúvidas em relação ao novo contrato?

Caso você tenha alguma dúvida em relação ao contrato de cartão e conta para pessoa física do Nubank ou às mudanças realizadas, o banco digital disponibiliza diferentes canais de atendimento para esclarecimentos. Você pode entrar em contato através do telefone 0800 591 2117, que está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Além disso, o Nubank oferece o canal “Fale com a gente” através do e-mail meajuda@nubank.com.br. Para questões mais específicas, a ouvidoria do Nubank também está disponível no número 0800 887 0463, em dias úteis, das 9h às 18h, conforme horário de Brasília.

Ademais, a atualização do contrato de cartão e conta para pessoa física do Nubank é uma medida tomada pela instituição para estar em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo Banco Central. Essa mudança tem como objetivo principal garantir a segurança e a transparência no processamento, armazenamento e compartilhamento de dados dos usuários, permitindo o controle e a prevenção de fraudes.

Os clientes do Nubank podem ficar tranquilos em relação a essas alterações, pois a instituição disponibiliza canais de atendimento para esclarecer eventuais dúvidas e garantir a melhor experiência aos seus usuários. É importante ler atentamente o contrato atualizado e buscar informações caso haja qualquer questionamento em relação ao mesmo.

“A atualização do contrato do Nubank demonstra o compromisso da instituição em estar em conformidade com as regulamentações e oferecer segurança aos seus clientes.”