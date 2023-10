Atenção! Confira os detalhes do REGULAMENTO do Concurso Nacional Unificado

O aguardado Concurso Nacional Unificado está finalmente se concretizando, com a recente publicação da portaria pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI).

Esta medida delineia detalhadamente o processo seletivo que será implementado em aproximadamente 180 cidades em todo o país. O documento, intitulado Portaria nº 6.017, oferece uma visão clara das regras que guiarão a seleção dos candidatos.

No Concurso Nacional Unificado, mais de 6 mil oportunidades de emprego serão disponibilizadas, criando uma expectativa palpável entre os aspirantes a essas vagas.

O processo seletivo abrangerá uma extensa gama de cidades, proporcionando a oportunidade para candidatos de diversas regiões participarem.

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) tem se dedicado arduamente para garantir que o processo seletivo seja justo e transparente.

A publicação desta portaria é um marco significativo, pois esclarece muitos pontos essenciais para os candidatos interessados.

Entenda o objetivo da implementação de um Concurso Nacional Unificado



O processo seletivo do Concurso Nacional Unificado adotará o formato do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), sendo aplicado simultaneamente em 179 cidades brasileiras. Essa escolha foi motivada por várias razões cruciais para o cenário dos concursos públicos federais.

Primeiramente, a ausência de concursos públicos federais nos últimos anos gerou uma necessidade premente de recompor o quadro de funcionários públicos federais.

Esse déficit de pessoal levou à urgência de uma seleção eficaz para preencher essas lacunas, garantindo assim o funcionamento adequado das instituições governamentais.

Além disso, optar por um modelo de seleção como o proposto pelo Concurso Nacional Unificado, aplicado em várias cidades ao mesmo tempo, trouxe vantagens significativas.

Reduziu-se consideravelmente os custos, uma vez que a logística de uma única seleção é mais eficiente e os gastos são divididos entre os órgãos participantes.

Isso não apenas economiza recursos públicos, mas também otimiza o processo, tornando-o mais ágil e acessível.

Outro ponto crucial foi o aprimoramento dos métodos de seleção de servidores públicos. O foco foi direcionado para a valorização das qualificações necessárias para o desempenho das atividades.

Ao adotar um modelo semelhante ao ENEM, foi possível avaliar não apenas o conhecimento teórico, mas também as habilidades práticas e a capacidade dos candidatos, garantindo assim a escolha dos profissionais mais aptos para os cargos em questão.

Por fim, vale ainda destacar que essa abordagem do Concurso Nacional Unificado promove a igualdade de oportunidades, algo fundamental no contexto dos cargos públicos efetivos.

Todos os candidatos, independentemente de sua origem ou local de residência, têm a chance de participar de um processo seletivo justo e transparente.

Diretrizes do processo seletivo

O Concurso Nacional Unificado está prestes a ser disponibilizado, com um total de 6.590 vagas sendo oferecidas.

Os requisitos de escolaridade e critérios específicos variarão de acordo com o cargo desejado, proporcionando uma variedade de opções para os candidatos. O processo seletivo seguirá um modelo composto por duas etapas distintas:

Na primeira etapa do Concurso Nacional Unificado, os candidatos serão submetidos a provas objetivas ou, dependendo da área, a provas objetivas e dissertativas, de acordo com as temáticas específicas de cada bloco.

Assim, esses blocos temáticos abrangerão as vagas disponíveis em diversos órgãos federais e estão divididos da seguinte maneira:

Bloco 1: Administração e Finanças Públicas;

Bloco 2: Agências Reguladoras e Infraestrutura;

Bloco 3: Agricultura e Meio Ambiente;

Bloco 4: Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação;

Bloco 5: Políticas Sociais, Justiça e Saúde;

Bloco 6: Trabalho e Previdência;

Bloco 7: Dados, Tecnologia e Informação;

Bloco 8: Nível médio.

Após a primeira etapa, a segunda fase do processo consistirá na avaliação dos títulos dos candidatos.

Esta é uma oportunidade única para aqueles que desejam ingressar no serviço público e contribuir para o desenvolvimento do país.

Por fim, vale ressaltar que a banca responsável pelo Concurso Nacional Unificado ainda será definida, mas os candidatos podem desde já iniciar os seus estudos e preparativos para se destacarem nesse processo seletivo tão promissor