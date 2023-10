Alguns golpes no Desenrola Brasil estão tirando o sossego dos brasileiros. Isso porque, após o lançamento pelo Governo Federal, surgiram uma série de fraudes relacionadas ao programa.

Desse modo, para que você saiba tudo o que precisa para se proteger, reunimos algumas das principais informações sobre esse assunto para te passar.

Acompanhe a leitura até o final e confira!

Atenção! Cuidado com esses golpes no Desenrola Brasil

Conforme mencionado acima, desde o lançamento do Desenrola Brasil, uma série de golpes e fraudes surgiu. Em sua maioria, esses golpes ocorrem em sites fraudulentos e através de promessas de negociações inexistentes, além de links suspeitos compartilhados nas redes sociais. Desse modo, muitos indivíduos, na esperança de resolver suas pendências financeiras, forneceram informações pessoais, abrindo caminho para a atuação dessas infrações.

Ademais, cabe ressaltar que no geral, os golpes se propagaram pelas principais redes sociais, como:

Assim, por meio dessas plataformas, os golpistas reúnem informações que prometem descontos atrativos nas dívidas. No entanto, seu objetivo é fazer com que as possíveis vítimas compartilhem seus dados pessoais, possibilitando a ocorrência de roubos, acesso a contas bancárias e compras com cartões de crédito.

No que consiste o programa Desenrola Brasil?



O Desenrola Brasil trata-se de uma iniciativa governamental que visa ajudar os brasileiros a renegociar suas dívidas. Dessa maneira, muitas pessoas viram uma oportunidade de resolver seus problemas financeiros.

Além disso, cabe destacar que o programa está em sua 3ª fase, e assim, volta-se tanto para dívidas negativadas em bancos quanto não bancárias, incluindo:

Desse modo, o Governo oferece garantias para o programa por meio do Fundo de Garantia de Operações (FGO), com um montante total de R$ 8 bilhões, dando prioridade a dívidas de até R$ 5 mil.

Contudo, os golpistas perceberam essa oportunidade e decidiram utilizar estratégias enganosas para explorar a situação.

Quem pode participar do Desenrola Brasil?

Essa fase do Desenrola Brasil é voltada para indivíduos que recebem até 2 salários mínimos ou que estão inscritos no Cadastro Único (CadÚnico).

Assim, esses indivíduos têm a oportunidade de quitar dívidas que variam entre R$ 5 mil e R$ 20 mil, com pagamento à vista ou parcelado em até 60 meses, e uma taxa de juros de até 1,99% ao mês.

Novas oportunidades de renegociação

Ademais, cabe frisar que na fase atual do programa, as dívidas que inicialmente variavam de R$ 5 mil a R$ 20 mil podem agora ser pagas à vista através da plataforma, com o desconto que o credor fornece.

Sendo assim, este grupo de beneficiários tem a possibilidade de realizar uma renegociação à vista de todas as dívidas elegíveis presentes na plataforma.

Portanto, trata-se de uma oportunidade que não deve ser desperdiçada, pois o Desenrola pode ser uma porta de saída para muitos brasileiros que desejam se livrar do fardo das dívidas. No entanto, com grandes oportunidades resultam grandes responsabilidades, e a principal responsabilidade aqui é proteger-se contra possíveis golpes.

Como se prevenir dos golpes?

Por fim, para evitar cair em golpes ao tentar renegociar suas dívidas por meio do Desenrola Brasil, é importante servir algumas orientações como:

Use somente sites oficiais

Primeiramente, é importante verificar informações apenas em sites oficiais do Governo ou instituições financeiras. Desse modo, confirme que o site é legítimo e seguro antes de fornecer qualquer informação pessoal.

Essa precaução é vital, pois golpistas podem criar réplicas convincentes de sites oficiais.

Não compartilhe informações pessoais

Além disso, não compartilhe informações pessoais com “chatbots” ou robôs de atendimento.

Lembre-se de que os golpistas podem usar chatbots para obter informações confidenciais. Portanto, tenha cuidado em relação às mensagens automáticas e robóticas.

Desconfie de canais intermediários

Desconfie de canais que devem ser intermediários entre você e seu banco. Isso porque negociar diretamente com seu banco ou instituição financeira é mais seguro, visto que os golpistas frequentemente se apresentam como intermediários confidenciais, mas são apenas armadilhas.

Fique atento com descontos muito generosos

Mantenha-se atento a promessas de descontos generosos. Acontece que descontos muito altos podem ser um indicativo de fraude.

Assim, embora o Desenrola Brasil ofereça oportunidades de desconto, é importante manter a expectativa realista.

Não crie senhas com informações pessoais

Por fim, evite senhas com informações pessoais, como datas de nascimento ou nomes de pessoas da sua família.

Crie senhas seguras com uma combinação de letras secretas, minúsculas, números e caracteres especiais. Isso é válido não apenas para a plataforma Desenrola Brasil, mas para todas as suas transações online.

Agora que você já sabe como se proteger dos golpes no Desenrola Brasil, siga as orientações e evite essas fraudes!