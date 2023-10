Atenção! Descubra se há DINHEIRO ESQUECIDO em seu CPF

O Banco Central (BC) divulgou que, até agosto deste ano, havia R$ 7,41 bilhões referente a dinheiro esquecido no sistema financeiro nacional. Desta quantia, R$ 4,87 bilhões já foram recuperados graças ao Sistema de Valores a Receber (SVR).

Segundo os dados deste sistema, que apresenta um atraso de dois meses, mais de 16 milhões de correntistas buscaram reaver esses recursos até o final do referido mês.

Este valor corresponde a apenas 28,14% do número total de correntistas registrados desde o início do programa em fevereiro do ano passado, que totaliza 57.100.684 pessoas.

Todavia, mais de 7 bilhões de reais ainda permanece à espera de seus legítimos proprietários. Até o momento, 15.385.316 indivíduos e 681.406 empresas já resgataram seu dinheiro esquecido.

Porém, mais de 38 milhões pessoas físicas e 2.936.772 de empresas ainda não efetuaram o resgate dos valores que lhes pertencem.

A maioria dos montantes que aguardam resgate é de pequeno valor. Um total de 63,04% dos beneficiários possui direito a receber até R$ 10. Em contrapartida, quantias superiores a R$ 1 mil representam apenas 1,76% dos beneficiários.

Quer saber se tem algum dinheiro esquecido? Neste artigo mostraremos todos os passos para saber se tem e como resgata-lo!

Recuperar dinheiro esquecido: como fazer a consulta

Se acha que pode ter dinheiro esquecido em contas bancárias, consórcios ou outras instituições financeiras, o SVR é a ferramenta certa para ajudá-lo nessa busca.

Este sistema foi desenvolvido para auxiliar tanto pessoas físicas quanto jurídicas a localizarem valores não resgatados que podem estar à sua espera. Além disso, representantes legais de indivíduos já falecidos também poderão realizar esse resgate.

Para efetuar a consulta, o processo é bastante simples e direto. Para indivíduos, basta inserir o CPF e a data de nascimento; para empresas, é necessário o CNPJ e a data de sua fundação. O SVR é uma ponte segura e confiável que oferece a todos uma chance de reaver dinheiro esquecido.

Portanto, mostra o compromisso das instituições financeiras em garantir que os recursos de seus clientes sejam sempre acessíveis e bem administrados.

A plataforma do Banco Central oferece uma opção segura e confiável para a recuperação de dinheiro esquecido. O único portal oficial para verificar e solicitar a devolução de montantes, seja para você, sua empresa ou referentes a indivíduos falecidos, é ESTE.

É importante salientar que todos os serviços fornecidos pelo “Valores a Receber” são inteiramente gratuitos. Nunca efetue pagamentos com a promessa de acessar esses valores.

Observação sobre o contato pelo BC relacionado ao dinheiro esquecido

Além disso, é fundamental estar ciente de que o BC não envia links e não se comunica diretamente com os usuários para tratar sobre dinheiro esquecido.

Caso receba alguma comunicação sobre o Sistema de Valores a Receber, somente a instituição registrada no sistema tem a autorização para entrar em contato contigo. Ademais, é importante notar que esta instituição nunca solicitará sua senha.

Portanto, sempre desconfie e evite clicar em links que pareçam duvidosos ou que sejam enviados por canais como e-mail, SMS, WhatsApp ou Telegram. Proteja-se e mantenha seus dados em segurança.

Passo a passo de como resgatar esses valores

Inicie a consulta: para resgatar seu dinheiro esquecido acesse o portal valoresareceber.bcb.gov.br conforme o dia e o período da consulta inicial. Se não lembrar a data, haverá uma chance adicional durante o período de repescagem; Autenticação: efetue o login usando sua conta Gov.br de nível prata ou ouro. Apenas contas acima do nível bronze estão habilitadas para resgate; Aceitação do termo: certifique-se de ler e aceitar o termo de responsabilidade disponibilizado; Verifique as informações: confira o valor do dinheiro esquecido, a entidade responsável pela devolução e a natureza do valor; Resgate via pix: selecione “Solicitar por aqui” e o valor será devolvido por meio do Pix em até 12 dias úteis. Escolha sua chave Pix, forneça seus dados e anote o número de protocolo para futuras consultas; Via instituição: para quem não utiliza Pix, clique em “Solicitar via instituição”. Depois, contate a entidade responsável pelo telefone ou e-mail informado para acertar os detalhes do resgate.

Siga esses passos com atenção para assegurar que seu dinheiro esquecido seja resgatado de forma eficiente e segura.

Vale lembrar que, caso sua conta no Gov.br seja de nível bronze ou ainda não possua uma, cadastre-se ou atualize seu nível de segurança. O BC recomenda que esses procedimentos não sejam deixados para o último momento.

Por fim, o montante não recuperado demonstra a importância de os consumidores estarem sempre atentos a seus direitos e saldos. E dessa forma, evitem que continuem sem recuperar seu dinheiro esquecido.