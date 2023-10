Atenção! Determinações do STF terão um impacto significativo na vida dos trabalhadores e aposentados; saiba mais

Ao longo deste ano, o Supremo Tribunal Federal (STF) tem estado ocupado com julgamentos de grande importância. Dessa forma, as decisões destes julgamentos terão o poder de impactar diretamente a vida dos atuais trabalhadores e aposentados.

Um dos casos mais aguardados diz respeito à correção do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). O julgamento foi interrompido em 27 de abril e está programado para ser retomado em 8 de novembro.

Portanto, a revisão das regras relacionadas ao FGTS é apenas uma das diversas decisões que compõem o conjunto de mudanças que estão sendo debatidas no cenário trabalhista.

Outro tema que está sendo amplamente discutido no STF é a Revisão da Vida Toda. Esse assunto afeta diretamente os trabalhadores e aposentados mais antigos no mercado de trabalho.

Além disso, o julgamento para aumento do tempo de licença paternidade tem ganhado destaque.

Quer saber como essas decisões podem impactar na sua vida? Não deixe de conferir esse artigo que preparamos especialmente para você!

STF discute alterações no rendimento do FGTS

Está previsto para o início de novembro, o julgamento acerca da modificação do cálculo de rendimentos do FGTS no STF. Assim sendo, terá repercussões diretas sobre aproximadamente 1,2 milhão de brasileiros.



Atualmente, o benefício considera a Taxa Referencial (TR) de 3% anualmente. Se a nova proposta for aprovada, essa taxa saltará para 6%, igualando-se ao índice utilizado na poupança.

A eventual aprovação dessa mudança pelo STF não só influenciará aqueles que ainda vão sacar seus benefícios, mas também os que já fizeram o saque. A diferença gerada pela nova taxa será disponibilizada tanto para trabalhadores quanto para aposentados.

Além disso, é importante ressaltar que esta alteração na taxa também terá reflexos no setor imobiliário. Isso porque os juros associados ao financiamento de imóveis tendem a aumentar com a revisão da Taxa Referencial.

Portanto, a decisão do STF não apenas redefine a maneira como o benefício é corrigido, afetando diretamente a rentabilidade dos trabalhadores e aposentados. Tal decisão também tem implicações mais amplas na economia, incluindo o mercado imobiliário e os financiamentos para aquisição de moradias.

Informações adicionais

Ademais, durante o processo, alegou-se que, desde 1999, o índice aplicado para correção do FGTS não oferece uma compensação efetiva.

Dessa forma, há uma falha em assegurar uma valorização que preserve o poder de compra dos trabalhadores brasileiros. Diante dessa perspectiva, sugere-se a troca da Taxa Referencial (TR) por um indicador alinhado com a realidade inflacionária do país.

Foi proposto que a correção monetária do benefício seja baseada em indicadores mais representativos da economia brasileira.

Uma das sugestões é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Esse índice reflete de maneira mais abrangente a variação de preços e, consequentemente, proporcionaria uma correção mais justa para os fundos dos trabalhadores.

A implementação pelo STF poderia garantir que os valores depositados no FGTS não percam seu poder aquisitivo ao longo do tempo. Assim, são assegurados os direitos e o bem-estar financeiro dos trabalhadores.

Quais são as decisões mais relevantes ainda pendentes do STF?

Como mencionamos anteriormente, um dos assuntos que está em debate pelo STF é a Revisão da Vida Toda. O tema tem gerado atenção, especialmente entre trabalhadores e aposentados com um histórico mais longo no mercado de trabalho.

Esta revisão propõe a inclusão das contribuições realizadas em moedas anteriores ao Real no cálculo do benefício de aposentadoria. Dessa forma, muitos beneficiários poderiam ver um aumento significativo em seu benefício.

No momento, a votação relativa a esse assunto no STF encontra-se em espera, aguardando a análise do ministro Cristiano Zanin.

Esta decisão tem potencial para impactar positivamente a situação financeira de muitos aposentados, especialmente aqueles que contribuíram ao longo de décadas para o sistema previdenciário.

Adicionalmente, a pauta sobre a extensão do tempo de licença paternidade tem ganhado cada vez mais relevância na esfera pública.

Esta é uma discussão que persiste por mais tempo do que o inicialmente projetado, e sua importância foi reconhecida pelo STF.

Diante da delonga legislativa, o tribunal sugeriu um prazo de 18 meses para a decisão. Dessa forma, caso não ocorra, o período de licença paternidade seja equiparado ao da licença-maternidade.

Se a proposta for consolidada, a duração da licença poderá ser estendida para até 120 dias. Atualmente, a licença concedida aos pais é de apenas cinco dias, contados a partir da data de nascimento do filho ou da data de adoção.

Por fim, além das questões já citadas, diversas outras votações aguardam deliberação pelo STF. Entre elas, destacam-se debates sobre o pagamento de precatórios e a questão da Remuneração Mínima por Nível e Regime (RMNR).