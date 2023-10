Dirigir sem óculos pode ser uma questão crítica quando se trata de segurança no trânsito. No entanto, além de colocar a própria segurança e dos demais usuários das vias públicas em risco, essa prática também pode gerar multa de doer no bolso.

Dessa forma, para que você saiba tudo o que precisa sobre esse assunto e possa se prevenir de problemas, reunimos algumas das principais informações para te passar. Por isso, acompanhe a leitura até o final e confira!

Atenção! Dirigir sem óculos pode gerar multa de doer no bolso

Conforme mencionado acima, dirigir sem óculos pode gerar multa de doer no bolso, devido ao risco dessa prática.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), os condutores que necessitam de lentes de correção para enxergar e não fazem uso delas durante a direção, estão cometendo uma infração, e como tal, está sujeita a multas e punições.

Cabe ressaltar que, durante o processo de obtenção ou renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), os motoristas realizam o exame de aptidão física e mental. Aliás, deste exame avalia diversos aspectos, incluindo:

A capacidade visual;

Força muscular e;

Coordenação motora do candidato.

Portanto, caso o exame conclua a necessidade de óculos ou lentes de contato, os condutores precisam se valer desses itens ao dirigir.



Qual o valor da multa por dirigir sem óculos?

Assim como já dito, se no exame de aptidão física e mental que os instrutores concluem que o condutor é “apto com restrição” devido a problemas de visão, ele poderá ter autorização para dirigir. Porém, com a condição de usar lentes corretivas, como óculos ou lentes de contato.

Para saber se você precisa de lentes corretivas, basta procurar em sua Carteira de Habilitação, se tiver a letra A, significa que você precisa desses itens para dirigir.

De acordo com o CTB, a infração por dirigir sem os óculos ou lentes corretivas quando a CNH possui a abreviatura A é uma infração gravíssima.

Sendo assim, ela resulta em uma multa de R$ 293,47 e acréscimo de 7 pontos no prontuário do condutor.

Possibilidade de retenção do veículo

Além da multa, as autoridades ainda podem reter o veículo até que o condutor coloque os óculos ou lentes. Bem como, se tiver outro condutor habilitado, esteja disponível para dirigir. Isso visa garantir a segurança no trânsito.

Confira algumas estatísticas alarmantes

Dados da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego (Abramet) revelam que questões de saúde dos condutores estão relacionadas a um grande número de acidentes de trânsito. Em 2022, cerca de 170 mil sinistros de trânsito tiveram a saúde do condutor como causa principal ou secundária.

Segundo o presidente da Abramet, Antonio Meira Júnior, as condições de saúde, como déficit de atenção, distúrbios visuais e problemas de sono, contribuem significativamente para os acidentes nas estradas. Afinal, a saúde do condutor é um fator vital para a segurança no trânsito.

Sendo assim, as políticas públicas têm a saúde do condutor como peça chave na segurança viária. Portanto, é essencial que todos os motoristas realizem o Exame de Aptidão Física e Mental periodicamente, para assim, reduzir a mortalidade no trânsito.

Veja a infração por uso incorreto de lentes corretivas

Além das multas associadas ao não uso de óculos ou lentes corretivas, o uso incorreto desses itens também pode levar a problemas.

Desse modo, é crucial que os condutores estejam cientes de como garantir que suas lentes corretivas estejam em boas condições. Assim como, ajustadas adequadamente para obter a visão ideal na estrada.

Ademais, cabe observar que a visão noturna é um aspecto crítico para dirigir com segurança durante a noite. Dessa maneira, as lentes podem corrigir esses problemas, para que não sejam ainda mais prejudiciais quando as condições de iluminação são desafiadoras.

Riscos para terceiros

Assim como é de se esperar, dirigir sem óculos não coloca apenas o condutor em risco, mas também outros usuários da estrada. Afinal, como a falta de visão adequada pode resultar em más decisões no trânsito, os riscos não se limitam ao próprio motorista.

Veja alguns exemplos de equipamentos de segurança para a visão

Por fim, além do uso de óculos ou lentes corretivas, existem outros equipamentos de segurança relacionados à visão que os condutores podem considerar.

Dessa forma, os condutores podem se valer de viseiras especiais, óculos de sol e óculos de visão noturna para garantir ainda mais segurança para si e para os demais usuários das vias.

