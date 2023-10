Atenção! Estes são os golpes digitais mais aplicados, proteja-se

Os golpes digitais estão se multiplicando nos últimos anos, atingindo um número cada vez maior de pessoas. O Brasil, infelizmente, é um dos países onde essas práticas fraudulentas são mais comuns.

Sendo assim, para que você saiba como se proteger desses golpes, reunimos alguns dos mais aplicados para te contar.

Acompanhe a leitura até o final e confira!

Atenção! Golpes digitais são cada vez mais comuns, confira

Conforme mencionado acima, os casos de golpes digitais crescem a cada dia em todo o mundo, e, infelizmente, o Brasil é um dos países onde essas práticas fraudulentas mais ocorrem.

Acontece que, com o avanço da tecnologia, os criminosos tem cada vez mais armas para conseguir as informações pessoais das vítimas e se apropriar de seus bens.

De acordo com o Ministério da Justiça, os estados do Sudeste, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro lideram o ranking de ocorrências.

No entanto, os golpes acontecem em todo o país.

Como o Governo combate os golpes digitais?

O Governo Federal, ciente da gravidade da situação, está tomando medidas para combater essas fraudes. O Laboratório de Operações Cibernéticas (CiberLab), vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, está trabalhando em conjunto com a Polícia Federal na identificação e investigação de golpistas digitais.

Entretanto, o desafio é imenso, dada a grande quantidade de golpes que surgem diariamente.

Veja os principais golpes digitais aplicados no Brasil

Para se proteger dos golpes digitais, é essencial que as pessoas conheçam essas práticas criminosas e se informem sobre como se proteger.

Dessa forma, confira abaixo os principais golpes que os criminosos aplicam no Brasil:

Falso atendente virtual

Primeiramente, é importante citar o golpe do falso atendente virtual.

Neste golpe, os criminosos fazem ligações para as vítimas, simulando atendimento virtual com o uso de Respostas Audíveis (URAs) para ganhar credibilidade.

A tecnologia das Respostas Audíveis (URAs) é uma ferramenta comum nos call centers, onde as gravações são usadas para direcionar chamadas.

Assim, os golpistas se aproveitam disso para criar a ilusão de um atendimento real.

O objetivo final desse golpe é coletar informações pessoais valiosas das vítimas.

Golpe do 0800

Além disso, é importante ter cuidado com esse golpe, pois os golpistas enviam mensagens via SMS ou aplicativos, alegando uma transação suspeita no cartão de crédito e fornecem um número 0800.

O número 0800 é frequentemente associado a serviços legítimos de atendimento ao cliente, o que faz com que as vítimas se sintam mais confortáveis em ligar para ele.

No entanto, ao ligar, a vítima acaba revelando informações pessoais, acreditando estar se protegendo de um golpe, quando na verdade está caindo em outro.

Mão Fantasma

Por meio de um aplicativo malicioso, os golpistas obtêm acesso remoto ao telefone da vítima.

A aparência enganosa dessas ligações ou mensagens, que frequentemente parecem ser de centrais confiáveis, leva as vítimas a baixarem o aplicativo.

Então, após assumir o controle do telefone, os golpistas podem acessar contas de e-mail, mensagens de aplicativos, redes sociais e outros dados sensíveis armazenados no dispositivo.

Phishing com assuntos atuais

Os golpistas exploram tópicos em alta para atrair vítimas, aproveitando-se de eventos, promoções e notícias do momento.

Dessa forma, em épocas de grandes eventos, é comum que surjam promoções “atraentes” relacionadas a esses eventos.

Atualmente, os golpistas estão usando o Desenrola Brasil como isca para atrair vítimas. Assim, muitas das quais caem no golpe e têm suas informações pessoais roubadas.

Golpe da renda extra

Oferecem oportunidades de ganhar dinheiro online, prometendo que as pessoas podem ganhar dinheiro simplesmente curtindo fotos ou assistindo vídeos.

No entanto, para se inscrever, é necessário realizar um pagamento inicial de cerca de R$ 100, seguido de pedidos de mais depósitos.

Além disso, eles usam a promessa de dobrar o dinheiro para enganar as pessoas e fazê-las cair no golpe.

Falsa oferta de emprego

Finalmente, neste golpe, as vítimas recebem mensagens alegando que estão selecionadas para um trabalho atraente, muitas vezes oferecendo a oportunidade de trabalhar em casa (home office) e um bom salário.

Assim, para participar da seleção, no entanto, os candidatos precisam pagar uma taxa, e, após o pagamento, o golpista desaparece.

Proteja-se contra golpes digitais

A melhor maneira de evitar ser vítima de golpes digitais é se proteger.

Sendo assim, confira algumas orientações de como se manter seguro online:

Mantenha-se Informado;

Verifique a autenticidade de mensagens e ligações suspeitas;

Use autenticação de dois fatores;

Não pague taxas antecipadas;

Mantenha seu dispositivo seguro;

Denuncie golpes;

Desconfie de ofertas irresistíveis.

Agora que você já sabe quais são os golpes digitais mais aplicados no Brasil, fique atento e proteja seus dados e patrimônio dos criminosos!