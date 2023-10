Atenção, Estudantes! Ganhe PIX de R$100,00 por boas notas! Descubra como

O programa “Moeda EducaSaquá” foi lançado pela Prefeitura Municipal de Saquarema com o objetivo de fortalecer a educação pública municipal. A iniciativa oferece benefícios aos estudantes da rede municipal de ensino, independentemente da renda familiar. Através desse programa, os alunos podem receber uma recompensa financeira pelo seu desempenho acadêmico. Nesta matéria do Notícias Concursos, vamos explorar em detalhes como funciona o “Moeda EducaSaquá” e quais são os requisitos para os estudantes se tornarem elegíveis ao benefício.

O Programa “Moeda EducaSaquá”

O programa “Moeda EducaSaquá” tem como objetivo incentivar e valorizar os alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental. Através desse programa, os estudantes podem receber um PIX no valor de R$100,00 mensalmente. O PIX é uma forma rápida e segura de transferência eletrônica de valores. Essa recompensa financeira é concedida aos alunos que atendem aos requisitos estabelecidos pela Lei nº 2.466.

Requisitos para Participar do Programa

Para se tornarem elegíveis ao PIX de R$100,00, os alunos da Educação Infantil devem cumprir os seguintes requisitos:

Manter uma taxa de frequência escolar de pelo menos 70%, sujeita a avaliação trimestral; Manter a caderneta de vacinação atualizada de acordo com o calendário do Ministério da Saúde; Assegurar que o responsável pelo aluno participe das reuniões escolares pelo menos uma vez a cada trimestre.

Já os alunos do Ensino Fundamental devem cumprir os seguintes requisitos:

Manter uma taxa de frequência escolar mínima de 90%, sujeita a avaliação trimestral; Manter uma média geral de no mínimo 6,0; Não ter histórico de ocorrências disciplinares graves ou repetidas no ano letivo anterior; Assegurar que o responsável pelo aluno participe das reuniões escolares pelo menos uma vez a cada trimestre.

Ao atenderem a esses requisitos, os alunos poderão receber o PIX de R$100,00 mensalmente como reconhecimento pelo seu bom desempenho acadêmico.



O Fundo Educacional “Futuro Presente”

Além do PIX mensal, o programa “Moeda EducaSaquá” também estabelece o Fundo Educacional “Futuro Presente”. Esse fundo consiste em uma conta digital individual para cada estudante beneficiário no Banco Comunitário Popular de Saquarema. Ao final de cada ano letivo, os alunos que obtiverem aprovação em todas as disciplinas receberão um depósito no valor de R$1.200,00.

É importante ressaltar que o resgate desses fundos só será possível após a conclusão do Ensino Médio. Além disso, o valor estará sujeito à correção monetária. Para resgatar o benefício do Fundo Educacional, os estudantes devem cumprir os seguintes requisitos:

Comprovar participação em aulas de educação financeira e empreendedorismo; Possuir frequência mínima de 90% nas aulas, a ser auferida anualmente, nos anos letivos referentes ao Ensino Fundamental; Comprovar ter obtido média geral igual ou superior a 7,0 nos anos letivos referentes.

Como Participar do Programa “Moeda EducaSaquá”

Os estudantes interessados em participar do programa “Moeda EducaSaquá” devem estar matriculados na rede municipal de ensino de Saquarema. É fundamental que os alunos e seus responsáveis estejam atentos aos requisitos estabelecidos pela Lei nº 2.466 e mantenham um bom desempenho acadêmico para serem elegíveis ao PIX mensal e ao Fundo Educacional “Futuro Presente”.

Para mais informações detalhadas sobre o Programa “Moeda EducaSaquá” e o Fundo Educacional “Futuro Presente”, os estudantes podem consultar o Diário Oficial de Saquarema ou entrar em contato com a secretaria da escola onde estão matriculados.

Rede municipal

O programa “Moeda EducaSaquá” da Prefeitura Municipal de Saquarema oferece uma oportunidade única para os estudantes da rede municipal de ensino. Além de receberem um PIX mensal de R$100,00, os alunos também têm a chance de acumular um Fundo Educacional “Futuro Presente” que será destinado a eles após a conclusão do Ensino Médio. Essa iniciativa tem como objetivo valorizar o desempenho acadêmico dos alunos e promover a qualidade da educação pública em Saquarema.

Se você é estudante da rede municipal de ensino de Saquarema, não perca a oportunidade de participar desse programa e ser reconhecido pelo seu esforço e dedicação. Mantenha-se focado nos estudos, cumpra os requisitos estabelecidos e aproveite os benefícios do “Moeda EducaSaquá”. Invista no seu futuro e construa uma base sólida para alcançar seus objetivos acadêmicos e profissionais.