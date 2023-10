Atenção! Foi anunciada uma regra especial para saque do FGTS destinada aos aposentados que continuam trabalhando

No que diz respeito aos aposentados que optam por permanecer ativos no mercado de trabalho, é fundamental compreender que a legislação vigente estabelece tanto direitos quanto restrições que merecem atenção especial.

De acordo com as normas, todo o montante do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) acumulado até o momento da aposentadoria fica acessível para saque pelo trabalhador aposentado.

Caso esse indivíduo opte por permanecer no mesmo emprego, ele tem a prerrogativa de sacar mensalmente os novos depósitos efetuados pelo empregador, o que é uma importante vantagem.

Entretanto, vale ressaltar que, em caso de mudança de emprego após a aposentadoria, o saque dos novos depósitos só será autorizado ao término do contrato de trabalho.

É importante ter ciência dessas regras para garantir uma gestão adequada dos recursos do Fundo. Uma excelente notícia é que a aposentadoria não implica em perda de direitos fundamentais para os aposentados.

Ele continua tendo acesso a benefícios essenciais, como o direito ao recebimento do 13º salário, férias remuneradas a cada 12 meses trabalhados, além de continuar desfrutando dos benefícios oferecidos pela empresa.

Como por exemplo, o vale-transporte, vale-refeição, vale-alimentação, e outros, conforme estabelecido em seu contrato de trabalho.

Para obter informações mais detalhadas sobre as implicações legais e os direitos dos aposentados que permanecem no mercado de trabalho, continue acompanhando nossa leitura. Reunimos aqui a resposta de questões fundamentais e que geram dúvidas em muitas pessoas.

Depois de aposentado, há ainda contribuições para o INSS?

Após a conquista da aposentadoria, muitos se perguntam se suas obrigações com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) chegam ao fim.

Entretanto, a realidade é que mesmo após a aposentadoria, os aposentados que mantêm vínculo empregatício continuam a contribuir mensalmente para o INSS.

Dessa forma, essa manutenção da contribuição traz consigo a vantagem de acesso a um conjunto específico de benefícios.

Embora sejam mais limitados em comparação com os benefícios antes da aposentadoria, eles ainda podem fazer a diferença na vida do segurado.

Alguns dos benefícios disponíveis incluem, por exemplo, o salário-família, o salário-maternidade (caso seja aplicável) e a reabilitação profissional.

Além disso, caso os aposentados enfrentem incapacidade para o trabalho devido a condições médicas ou deficiências, eles podem solicitar assistência adicional do INSS.

Esta assistência pode incluir a cobertura de despesas com medicamentos, próteses, transporte e orientação profissional.

Porém, vale ressaltar que, a concessão desses benefícios está sujeita à avaliação rigorosa por parte do INSS, garantindo que os recursos sejam direcionados de forma adequada para aqueles que realmente precisam.

Portanto, mesmo após alcançar a merecida aposentadoria, os aposentados continuam a contar com o suporte do INSS para enfrentar desafios e garantir uma qualidade de vida digna, especialmente em situações de incapacidade laboral.

Regras para Auxílio-Doença, Seguro-Desemprego e Troca de Aposentadoria

É importante dizer que, apesar de contribuir regularmente para o INSS, o aposentado se depara com limitações quando se trata de benefícios como o Auxílio-Doença e o Seguro-Desemprego.

Mesmo que a incapacidade resulte de um acidente de trabalho, o aposentado não tem direito a esses benefícios. Nos primeiros 15 dias de afastamento por doença ou acidente, a empresa pode oferecer um afastamento remunerado, mas não é uma obrigação.

Além disso, quando os aposentados são demitidos sem justa causa, eles não podem acumular o Seguro-Desemprego com sua aposentadoria.

Isso implica que, após a demissão, os aposentados receberam apenas o valor da sua aposentadoria, sem o acréscimo do benefício de seguro-desemprego.

Outro ponto controverso é a possibilidade de um aposentado que continua trabalhando trocar sua aposentadoria por uma de valor mais alto, considerando as novas contribuições feitas durante o trabalho.

Entretanto, o Supremo Tribunal Federal (STF) considerou essa prática inconstitucional, encerrando assim a discussão sobre a “troca de aposentadoria” ou “desaposentação”.

Essas limitações deixam os aposentados em uma posição delicada, onde apesar de suas contribuições regulares, eles enfrentam restrições significativas quando se trata de benefícios adicionais.

Tornando, dessa forma, muito importante compreender completamente os direitos e as limitações associadas à aposentadoria.