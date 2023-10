ATENÇÃO! INSS Confirma Liberação de R$ 18.000,00 em OUTUBRO! Novas medidas foram publicadas

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciou recentemente novas medidas que beneficiarão aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios concedidos pela instituição. Entre essas medidas, destaca-se a confirmação da liberação de R$ 18.000,00 no mês de outubro. Essa notícia traz alívio para aqueles que estão precisando de recursos adicionais para diversas finalidades, como despesas do dia a dia, viagens, estudos, entre outros.

Entenda o Empréstimo Consignado do INSS

O empréstimo consignado, também conhecido como crédito consignado, é um tipo de empréstimo em que as parcelas são descontadas diretamente do salário, holerite ou benefício do solicitante. Essa modalidade possui juros mais baixos devido ao fato de uma parte do dinheiro já ser comprometida antes mesmo de chegar à conta do beneficiário, reduzindo assim o risco para os bancos.

Redução do Teto de Juros do Empréstimo Consignado do INSS

O Conselho Nacional da Previdência Social (CNPS) aprovou, por ampla maioria, a redução do teto de juros do empréstimo consignado do INSS. A nova taxa será de 1,84% ao mês, o que representa uma diminuição de 0,07 ponto percentual em relação ao limite anterior, que era de 1,91%. Essa redução também se estende aos cartões de crédito consignados, que terão um teto de juros de 2,73% ao mês, em vez dos antigos 2,83%.

Essas novas medidas foram publicadas recentemente e entrarão em vigor a partir do dia 23 de outubro. Com essa redução no teto de juros, os bancos e instituições financeiras não poderão oferecer empréstimos e cartões consignados com taxas superiores aos novos limites estabelecidos pelo CNPS.

Valores Disponíveis pelo Empréstimo Consignado do INSS

Os segurados do INSS têm a possibilidade de alocar até 35% de sua remuneração para quitar as parcelas do empréstimo consignado. Para aqueles que recebem o salário mínimo de R$ 1.320 e têm a margem total disponível, isso resulta em uma liberação de parcela de R$ 462,00, com um saldo disponível na conta de R$ 18.571,24.

No caso do cartão de crédito consignado, com uma margem de 5%, é possível obter uma parcela de R$ 42,99 e um montante aproximado de R$ 1.334 para saque. É importante ressaltar que esses valores podem variar de acordo com a margem consignável disponível para cada beneficiário.



Como Consultar as Taxas do Consignado no Meu INSS

Para verificar as taxas de juros aplicadas aos empréstimos consignados do INSS, os interessados podem acessar a plataforma Meu INSS por meio do site ou do aplicativo disponível para Android e iOS. Após fazer o login com as credenciais da conta Gov.br, incluindo o número de CPF e senha, basta selecionar o serviço “Extrato de Empréstimos” e, em seguida, acessar a opção “Instituições e Taxas”. Nesse local, estarão disponíveis as taxas de juros praticadas pelas instituições financeiras, permitindo que o segurado avalie as melhores opções antes de solicitar um empréstimo.

Benefícios das Novas Medidas

As novas medidas do INSS trazem diversos benefícios para os segurados. A redução das taxas de juros no empréstimo consignado torna essa modalidade ainda mais atrativa, permitindo que os beneficiários do INSS tenham acesso a crédito com condições financeiras mais favoráveis.

Com taxas mais baixas, os segurados poderão contratar empréstimos consignados com parcelas mais acessíveis e, consequentemente, liberar uma maior margem de renda para suas necessidades pessoais. Além disso, a redução das taxas também contribui para a diminuição do endividamento dos segurados, proporcionando uma melhor gestão financeira.

Melhores condições financeiras

As novas medidas do INSS representam uma ótima notícia para aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios. A redução das taxas de juros no empréstimo consignado possibilita melhores condições financeiras e facilita o acesso ao crédito. É importante que os segurados do INSS estejam atentos às novas taxas e consultem as opções disponíveis antes de contratar um empréstimo consignado.