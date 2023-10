Atenção! INSS está ligando para os cidadãos para agilizar os benefícios; ENTENDA!

O Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) tem ligado para seus beneficiários nos últimos dias. Portanto, essa atitude recente tem suscitado dúvidas entre os beneficiários.

Essas ligações têm sido direcionadas aos cidadãos que aguardam o resultado da perícia médica referente ao auxílio-doença. Os contatos estão focados, especialmente, naqueles que estão nessa espera há mais de 45 dias.

Dessa maneira, procura-se oferecer mais transparência e agilidade no processo. Além disso, atualizar os beneficiários sobre o status de suas solicitações e possíveis prazos para resolução.

Ademais, é uma maneira do INSS reafirmar seu compromisso com os cidadãos, mostrando que está trabalhando para melhorar a comunicação e reduzir os prazos de espera.

Se você é um dos beneficiários que recebeu essa ligação, saiba que a iniciativa é legítima e tem como objetivo principal manter você informado. O objetivo é acelerar o processo de concessão do benefício através da plataforma Atestmed.

O INSS, para melhor comunicação com seus segurados, utiliza o contato telefônico (11) 2135-0135. Esta linha é dedicada para a marcação de atendimentos, confirmação e agendamento de perícias médicas, bem como para avaliações sociais.

Saiba mais sobre essa iniciativa conferindo as informações que trouxemos neste texto!

INSS implementa medidas inovadoras para agilizar atendimento aos beneficiários



Você também pode gostar:

O INSS está enfrentando um desafio significativo com uma fila de espera de aproximadamente 637,4 mil segurados aguardando perícia médica. Diante dessa situação, está adotando medidas inovadoras para agilizar o atendimento aos beneficiários.

Como parte dessa iniciativa, o Instituto está intensificando a comunicação com os beneficiários por meio de ligações telefônicas. O objetivo principal é esclarecer sobre a nova modalidade de atendimento: a concessão do auxílio-doença de forma remota.

Portanto, agora os segurados que já realizaram o agendamento para a perícia em uma das agências podem enviar a documentação necessária de maneira online.

Com isso, pretende-se agilizar o processo, reduzir o congestionamento nas agências e garantir que os beneficiários recebam o atendimento devido de forma mais rápida e segura.

Todas essas medidas deixam claro que o INSS está empenhado em adaptar-se às necessidades atuais, otimizando o atendimento e garantindo que todos os beneficiários tenham seus direitos assegurados.

Porém, é fundamental que os cidadãos estejam atentos à sua segurança. Vale ressaltar que o INSS não solicitará, via telefone, informações pessoais como números de documentos, imagens para validação de biometria facial, dados bancários ou qualquer senha.

Assim, é essencial estar sempre alerta a possíveis tentativas de golpes e não fornecer dados pessoais por telefone.

Você pode se interessar em ler também:

Prazos para a fila de espera para perícia médica

A crescente fila de espera tornou-se um desafio contínuo tanto para os segurados quanto para o INSS. Frente a isso, há um esforço conjunto para diminuir esse período, que hoje alcança uma média de 180 dias.

É importante ressaltar ainda que, buscando modernizar e agilizar o atendimento, o processo de análise de documentos foi migrado para um formato digital.

Os segurados têm a opção de solicitar a análise no site oficial do INSS, através do aplicativo “Meu INSS” ou ainda pelo canal telefônico 135.

Com isso, irá proporcionar maior comodidade e rapidez para os cidadãos, enquanto se busca solucionar a questão da demora no processo. Além disso, o INSS tem investido em tecnologia e capacitação de seus servidores para acelerar e otimizar os processos.

A plataforma Atestmed, por sua vez, representa um avanço significativo nesse sentido, oferecendo uma alternativa mais prática e eficaz para os solicitantes.

Para tanto, seu desenvolvimento responde a uma crescente demanda por digitalização e modernização dos serviços públicos.

Para os trabalhadores, é essencial estar ciente de seus direitos e dos procedimentos necessários em caso de acidentes laborais. A Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) é um instrumento essencial para garantir a proteção e os benefícios adequados.

A conscientização sobre sua importância e sua correta emissão pode fazer toda a diferença na trajetória de recuperação e compensação do acidentado.

Por fim, como toda mudança, é essencial que os usuários estejam atentos aos prazos e às novas exigências estabelecidos pelo INSS. A entrega física dos documentos, apesar da opção telefônica, reforça a necessidade de uma comprovação mais robusta para evitar fraudes.