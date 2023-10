Ter desconto de até 30% na compra de automóvel é uma possibilidade para o Microempreendedor Individual (MEI). Tudo isso graças a todas as vantagens que o Governo oferece para que esses trabalhadores autônomos possam regularizar sua situação junto às leis trabalhistas.

Dessa forma, para que você saiba como conseguir esses descontos, reunimos algumas das principais informações sobre esse assunto para te passar.

Atenção MEI! Veja como ter desconto de até 30% na compra de automóvel

Conforme mencionado acima, os Microempreendedores Individuais (MEIs) têm uma oportunidade única à disposição para se aproximarem do sonho de ter um carro 0 quilômetro.

Isso porque, um dos benefícios concedidos a esses pequenos empresários é a possibilidade de obter descontos substanciais que podem chegar a até 30% do valor total de um automóvel.

Esse desconto é uma realidade graças à isenção do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) que se aplica em vendas diretas.

No entanto, vale ressaltar que a obtenção desse desconto está sujeita a critérios e requisitos específicos, que são essenciais para garantir a concessão do desconto.

Quais os documentos necessários para conseguir o desconto?



Para aproveitar esse benefício, o MEI deve apresentar na concessionária, durante o processo de compra, uma série de documentos que comprovem sua elegibilidade. Esses documentos incluem:

Documentos pessoais, como RG e CPF.

Documentos empresariais, incluindo o certificado de MEI.

Cartão CNPJ

Além disso, é importante destacar que o valor do desconto disponível varia de 2,5% a 30%, dependendo da montadora e do modelo escolhido. Assim, antes de escolher seu carro, é recomendável pesquisar as diferentes opções de montadoras e modelos para maximizar seu desconto.

Como solicitar o desconto?

O processo de solicitação do desconto é simples e envolve a execução de uma série de etapas.

Dessa maneira, para aproveitar essa vantagem, siga as instruções a seguir:

Primeiramente, escolha o carro desejado e verifique se ele se enquadra nas opções elegíveis para o desconto;

Então, reúna todos os documentos necessários: seus documentos pessoais, documentos empresariais (incluindo o certificado de MEI) e o Cartão CNPJ;

Dirija-se a uma concessionária autorizada da montadora do veículo de sua escolha;

Informe ao vendedor que você é um MEI e deseja aplicar o desconto de vendas diretas;

Apresente os documentos necessários para comprovar seu status de MEI;

Finalize a compra com a aplicação do desconto.

Veja como encontrar automóveis elegíveis

Antes de se dirigir à concessionária, é fundamental pesquisar as opções de carros elegíveis para o desconto. Isso ocorre porque cada montadora pode ter diferentes modelos e condições.

Sendo assim, consulte o site da montadora ou entre em contato com a concessionária para obter informações atualizadas sobre os veículos que se qualificam para o desconto de vendas diretas.

Vantagens do desconto para MEI

O desconto de até 30% na compra de um automóvel é uma vantagem significativa para o MEI. Além de economizar dinheiro, o empreendedor ainda pode usufruir de um carro novo, o que é fundamental para seu negócio.

Desse modo, ter um veículo confiável pode facilitar o transporte de mercadorias, atendimento a clientes e outras atividades comerciais. Além disso, um carro novo oferece maior confiabilidade e eficiência em comparação com veículos usados.

Contudo, após a compra do veículo com o desconto de vendas diretas, o trabalhador deve estar ciente de suas responsabilidades contínuas. Isso inclui tanto a manutenção de documentos do veículo em dia, como licenciamento e seguro obrigatório. Ademais, é fundamental manter a manutenção regular do veículo para garantir seu bom funcionamento e longa vida útil.

Benefícios adicionais

Além do desconto de até 30% na compra de um automóvel, os Microempreendedores Individuais podem desfrutar de benefícios adicionais que tornam essa oportunidade ainda mais atrativa.

Sendo assim, confira abaixo alguns deles:

Facilidade no financiamento

Primeiramente, cabe observar que muitas montadoras e instituições financeiras oferecem condições de financiamento especiais para MEIs, incluindo taxas de juros reduzidas e prazos estendidos.

Assim, isso torna a compra de um carro ainda mais acessível e amigável ao orçamento.

Opções de customização

Ademais, algumas montadoras permitem que o MEI personalize seu veículo com recursos adicionais, como:

Sistemas de segurança avançados;

Sistemas de entretenimento e;

Opções de cores.

Isso significa que você pode obter um carro que atenda perfeitamente às suas necessidades comerciais.

Imagem profissional

Por fim, ter um carro novo e confiável melhora a imagem do MEI perante os clientes e parceiros de negócios. Isso demonstra comprometimento com a qualidade e profissionalismo, o que pode ser um diferencial competitivo no mercado.

Agora que você já sabe como ter desconto de até 30% na compra de automóvel, siga as orientações e consiga o seu tão sonhado carro próprio com as melhores formas de pagamento!