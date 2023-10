Atenção, motorista! Brigar no trânsito pode virar infração

Você sabia que brigar no trânsito pode virar infração? Isso graças a um Projeto de Lei que busca tornar essas ações muito mais que meros conflitos. Dessa forma, se receber aprovação, o texto pode fazer com que os motoristas brigões recebam punições, como multas e pontos na CNH.

Assim sendo, para que você saiba tudo o que precisa sobre esse assunto, reunimos algumas das principais informações para te passar. Então, acompanhe a leitura até o final e confira!

Atenção, motorista! Briga no trânsito pode virar infração

As vias públicas frequentemente são marcadas por momentos de tensão, discussões acaloradas e até mesmo brigas entre motoristas. Entretanto, um novo Projeto de Lei (PL) pode mudar esse cenário, visto que seu objetivo é fazer com que as brigas sejam consideradas infrações de trânsito.

O Projeto de Lei 5130/23, de autoria do deputado Marx Beltrão (PP/AL), encontra-se atualmente em processo de tramitação na Câmara dos Deputados. Assim, como já dito, este PL visa a criação de uma nova infração no Código de Trânsito Brasileiro.

De acordo com o texto do projeto, a infração se caracterizará pelo uso de um veículo para intimidar outro motorista, por meio de:

Manobras perigosas;

Perseguições;

Fechadas;

Arremesso de objetos.

Nova infração pode gerar consequências sérias para os condutores



Ademais, o que torna essa nova infração particularmente séria é a gravidade das penalidades que se associam a ela. Isso porque o PL propõe que essa infração seja considerada de natureza gravíssima. Assim, isso resultaria em uma multa expressiva no valor de R$ 2.934,70, além da suspensão direta do direito de dirigir.

A combinação dessas penalidades tem como objetivo dissuadir condutas agressivas no trânsito e promover um ambiente mais seguro nas vias.

Saiba mais sobre as manobras perigosas

Além do mais, cabe observar que um dos aspectos que o PL aborda é a questão das manobras perigosas, que constituem uma preocupação significativa no trânsito.

Essas manobras englobam ações como:

Ultrapassagens arriscadas;

Mudanças abruptas de faixa e outras condutas que colocam em perigo a segurança de todos os envolvidos.

Portanto, a necessidade de coibir práticas desse tipo é fundamental para a prevenção de acidentes e garantia da segurança nas estradas.

Perseguição e intimidação no trânsito

Além das manobras perigosas, o PL também tem como alvo a perseguição e a intimidação no trânsito. Em síntese, esse comportamento caracteriza-se quando um motorista segue agressivamente outro, buscando assustá-lo ou forçá-lo a cometer infrações.

Tais ações são altamente perigosas e frequentemente levam a situações de conflito. Consequentemente, ameaçando a segurança de todos os envolvidos.

Fechadas e Arremesso de Objetos

Outras condutas que se encaixam na nova infração são as chamadas “fechadas” e o arremesso de objetos entre veículos. O ato de “fechar” deliberadamente outro veículo, tornando sua passagem difícil ou perigosa, é inaceitável e potencialmente fatal.

Ademais, o arremesso de objetos é uma ação perigosa que pode resultar em danos aos veículos e colocar vidas em risco. Sendo assim, o PL procura reforçar a gravidade dessas práticas e responsabilizar os infratores.

Qual a motivação para a mudança na legislação?

O deputado Marx Beltrão justifica a necessidade dessa mudança na legislação com base na proteção da vida e da integridade física das pessoas, princípios fundamentais do Sistema Nacional de Trânsito.

Assim, o arcabouço legal criado para regulamentar o tráfego de veículos em território nacional tem como objetivo promover um ambiente seguro nas estradas.

Dessa forma, essa proteção à vida se evidencia por obrigações, como a utilização do cinto de segurança e capacetes para motociclistas, bem como limitações de velocidade.

Confira as consequências da nova lei para os condutores

A implementação do PL 5130/23 traz consequências significativas na sociedade.

Primeiramente, ele representa uma medida importante para promover a segurança no trânsito. Isso porque a introdução de penalidades mais rigorosas deve atuar como um forte dissuasor contra comportamentos agressivos. Portanto, espera-se que essa mudança contribua para a redução de discussões, brigas e atos de intimidação nas estradas.

Além disso, a infração proposta pelo PL ressalta a responsabilidade que todos os motoristas compartilham na promoção de um trânsito seguro. A segurança no trânsito não é apenas uma responsabilidade das autoridades, mas também de cada indivíduo nas vias públicas.

Atual situação do PL

Por fim, cabe destacar que no momento, o projeto está aguardando despacho do presidente da Câmara dos Deputados. Sua aprovação ou rejeição depende da análise e discussão no âmbito legislativo.

A tramitação desse projeto é uma etapa crítica em qualquer processo de criação de leis. Afinal, permite que os legisladores ponderem cuidadosamente as implicações da nova infração proposta.

