Atenção, motorista! Conheça prazo de regularização do exame toxicológico

Conhecer o prazo de regularização do exame toxicológico é muito importante, visto que a não realização desse teste pode resultar em autuações severas.

Dessa forma, para que você saiba tudo o que precisa sobre esse assunto para evitar problemas ao dirigir, reunimos algumas das principais informações para te passar. Por isso, acompanhe a leitura até o final e confira!

Quem precisa realizar o exame toxicológico?

Primeiramente, antes de falarmos sobre o prazo de regularização do exame toxicológico, é importante entender quem precisa realizar esse teste.

Dessa maneira, segundo a legislação vigente, os motoristas das categorias C, D e E têm a responsabilidade de cumprir a obrigação de realizar o exame toxicológico periódico. Conforme a Lei 14.599/23, que entrou em vigor em 19 de junho de 2023, os condutores dessas categorias devem regularizar o exame toxicológico vencido até o dia 28 de dezembro de 2023.

Portanto, a obrigatoriedade do exame se aplica a todos os condutores das categorias C, D e E. Aliás, independentemente do tipo de veículo que estão dirigindo ou se estão envolvidos em atividades remuneradas.

Então, essa regra serve para garantir a segurança nas estradas e a integridade de todos os envolvidos no trânsito.

O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) é o órgão responsável pela regulamentação do prazo de regularização do exame toxicológico. Sendo assim, em junho deste ano, o Contran publicou a Deliberação 268/23, que estabeleceu o prazo para a realização do exame toxicológico periódico vencido, conforme determinado pelo CTB.

De acordo com a Deliberação 268/23, os condutores das categorias C, D e E que deveriam realizar o exame toxicológico periódico desde 3 de setembro de 2017 têm um novo prazo. Ou seja, têm até o dia 28 de dezembro de 2023 para regularizar sua situação.

Vale destacar que o órgão estabeleceu esse prazo com o objetivo de permitir que os motoristas se adequassem às novas regras e cumprissem suas obrigações legais.

Desse modo, a partir do dia 29 de dezembro de 2023, motoristas que estiverem com o exame vencido estarão cometendo uma infração gravíssima. Conforme o artigo 165-B do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Veja o contexto da Lei 14.599/23

A Lei 14.599/23, que entrou em vigor em 19 de junho de 2023, exigiu que o Contran definisse um escalonamento para a realização do exame toxicológico periódico.

De acordo com os órgãos de trânsito, essa medida foi necessária para garantir que os motoristas das categorias C, D e E, que tinham obrigações pendentes, cumprissem os requisitos legais dentro do prazo estipulado.

Quais as consequências para quem não regularizar o exame dentro do prazo?

Conforme já mencionado, a partir do dia 29 de dezembro deste ano, conduzir um veículo com o exame toxicológico vencido constituirá uma infração gravíssima.

Portanto, essa prática acarretará uma multa de R$ 1.467,35. Além disso, no caso de reincidência no período de até 12 meses, a multa dobra de valor, resultando em R$ 2.934,70, e o motorista enfrentará a suspensão do direito de dirigir.

Retorno da “Multa de Balcão”

Recentemente, houve uma reviravolta na legislação de trânsito em relação ao exame toxicológico. Pois, a chamada “multa de balcão”, que estava extinta desde julho, voltou à vigência.

Assim sendo, o artigo 165-D, originalmente previsto na Lei 14.599/23, mas que o presidente havia vetado, foi reativado pelo Congresso Nacional.

A “multa de balcão” tem como objetivo punir os condutores das categorias C, D e E que não realizarem o exame toxicológico periódico. Aliás, é importante destacar que deve ser feito no momento da renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Para que serve o exame toxicológico?

Por fim, vale destacar que o exame toxicológico é uma medida crucial para garantir a segurança nas estradas. Então, é obrigatório para a obtenção das categorias C, D e E, na renovação da CNH e como exame periódico, que os motoristas devem realizar a cada 2 anos e meio.

Dessa maneira, a importância desse exame relaciona-se à identificação do uso de substâncias psicoativas que podem prejudicar a capacidade de um motorista de operar um veículo com segurança. Então, isso é fundamental para a segurança de todos os usuários das estradas.

Portanto, é de extrema importância que todos os motoristas das categorias mencionadas estejam cientes do prazo de regularização do exame toxicológico. Bem como, cumpram suas obrigações legais.

Lembre-se: respeitar essas regras não apenas evita penalidades graves, como multas e suspensões de direitos, mas também contribui para a segurança no trânsito. Por isso, realize o exame toxicológico no momento que houver a solicitação.

Agora que você já conhece o prazo de regularização do exame toxicológico, deixe nos comentários a sua opinião sobre esse assunto!