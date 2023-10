Atenção, motorista! Estas multas por estacionamento podem te surpreender e doer no bolso

Estacionar nas esquinas e a menos de cinco metros do bordo da via – infração média;

Estacionar afastado de 50 cm a 1 metro do meio-fio da calçada – infração leve;

Estacionar afastado a mais de 1 metro do meio-fio da calçada – infração grave;

Bem como, estacionar em desacordo com as posições estabelecidas do CTB infração média;