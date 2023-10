Atenção, motorista! Não fazer comunicação de venda do veículo pode gerar estes problemas

Não fazer comunicação de venda do veículo pode gerar uma série de problemas, e portanto, todos os condutores devem ficar por dentro das consequências dessa prática, a fim de se prevenir das eventualidades.

Assim sendo, para que você saiba tudo o que precisa para evitar problemas com o descumprimento das leis de trânsito, reunimos algumas das principais informações. Então, você que possui um veículo para venda, acompanhe a leitura até o final.

Não fazer comunicação de venda do veículo pode gerar estes problemas

Quando se trata de vender um veículo, muitos motoristas podem não estar cientes da importância de realizar a comunicação de venda. Aliás, acontece que um dos aspectos cruciais para esse procedimento é a comunicação. Ponto que infelizmente, muitos condutores negligenciam e acabam tendo problemas.

A responsabilidade de avisar o Detran (Departamento Estadual de Trânsito) sobre a venda de um veículo recai sobre o ex-proprietário. Logo, essa etapa é vital, pois evita que sanções e penalidades resultantes do uso inadequado do veículo caiam sobre o vendedor.

Ademais, embora as informações mencionadas se refiram ao Detran-MS, as regras são consistentes em todo o Brasil.

Veja as consequências da falta de comunicação de venda

Caso o vendedor não realize a comunicação de venda, ele continua a ser o responsável por obrigações relacionadas ao veículo, como:

O pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores ( IPVA );

O licenciamento.

Além disso, o vendedor assume responsabilidade solidária por multas que possam ocorrer no veículo após a venda. Assim, essas penalidades podem variar com base no tipo de infração ou na quantidade de pontos acumulados na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do novo proprietário.

Qual é o momento ideal para comunicar a venda?

Priscila Rezende, diretora de Veículos do Detran-MS, destaca a importância de realizar a comunicação de venda imediatamente após a entrega da Autorização para Transferência de Propriedade Veicular (ATPV) ao comprador.

De acordo com a diretora, existem 2 maneiras de comunicar a venda ao Detran:

Através de um cartório ou; Pelo Portal de Serviços no site do Detran.

Ademais, ambos os métodos envolvem o envio de uma cópia autenticada da ATPV, juntamente com cópias dos documentos pessoais do comprador e do vendedor.

O que a legislação vigente diz sobre esse tema?

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB), em seu Artigo 134, estabelece que, no caso de transferência de propriedade, se o novo proprietário não tomar as medidas necessárias para obter um novo Certificado de Registro de Veículo dentro de 30 dias, a situação é a seguinte. Em suma, o antigo proprietário deve encaminhar ao órgão de trânsito um comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, em até 60 dias.

Assim sendo, a falta de observação desse prazo pode resultar em responsabilidade solidária por penalidades e reincidências ocorridas até a data da comunicação.

Comunicação de venda é um instrumento de proteção

A comunicação de venda é o instrumento pelo qual o vendedor evita ser responsabilizado por ações relacionadas ao veículo após a venda.

Dessa maneira, além de multas e pontos na CNH, o proprietário que consta nos registros do órgão de trânsito também pode ser responsabilizado por acidentes ou crimes envolvendo o veículo.

Portanto, a comunicação de venda é a única maneira de proteger-se de possíveis complicações legais.

Riscos de multas e pontos na CNH

Portanto, se o dono não realiza a comunicação de venda do veículo, coloca o vendedor em uma posição de risco. Isso porque, se o novo proprietário não transferir o veículo para o seu nome e cometer infrações de trânsito, o vendedor pode ser responsabilizado por essas infrações.

Isso significa que multas e pontos na CNH podem ser atribuídos ao vendedor, afetando negativamente seu histórico de trânsito.

Responsabilidade financeira

Conforme dito acima, além das penalidades de trânsito, o vendedor que não realiza a comunicação de venda continua sendo responsável por obrigações financeiras relacionadas ao veículo. Aliás, isso inclui o pagamento do IPVA e do licenciamento.

Responsabilidade por acidentes

Ademais, um dos aspectos mais preocupantes de não comunicar a venda é a responsabilidade contínua por acidentes envolvendo o veículo.

Acontece que, se o novo proprietário se envolver em um acidente, o vendedor pode ser responsabilizado legalmente. Ou seja, sujeito a processos e a arcar com os custos associados ao incidente.

Riscos de crimes com o veículo

Por fim, além de acidentes, o proprietário que não comunica a venda ainda pode ser responsabilizado por crimes cometidos com o veículo. Aliás, isso pode envolver o uso do veículo em atividades ilegais, como fugas de crime, tráfico de drogas ou outros atos criminosos.

Agora que você já sabe as consequências de não fazer comunicação de venda