Atenção, motorista! Pesquisa mostra impacto do celular no trânsito

O uso do celular no trânsito é uma prática que gera muitas consequências negativas. Pois, além de colocar a vida de todos os usuários das vias públicas em risco, ainda acarreta em punições, como multas e pontos na CNH, conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Além disso, uma pesquisa que a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS) em parceria com a Fundect, aponta o impacto do uso desse dispositivo ao dirigir. Dessa forma, para que você saiba tudo o que precisa sobre as consequências do impacto do celular no trânsito, reunimos algumas das principais informações para te passar. Então, acompanhe a leitura até o final e confira!

Pesquisa mostra o impacto do celular no trânsito

O uso de celulares se tornou um hábito comum na vida moderna. Seja para se manter conectado com amigos e familiares. Bem como, acessando aplicativos de GPS ou simplesmente para entretenimento, os smartphones estão presentes em quase todas as situações do nosso cotidiano.

No entanto, quando se trata de dirigir ou caminhar nas vias públicas, o uso do celular pode ter consequências graves para a segurança.

Conforme dito acima, uma pesquisa que a UFMS realizou em parceria com a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundect), lançou luz sobre o impacto do celular no trânsito.

De acordo com os resultados iniciais da pesquisa, tantos jovens quanto idosos sofrem redução no equilíbrio e na atenção ao usar dispositivos móveis enquanto caminham ou dirigem.

Impacto do celular nos pedestres

O estudo concentra-se em entender como o uso de celulares está relacionado aos pedestres. Desse modo, cerca de 200 voluntários foram submetidos a atividades de caminhada com e sem o celular.

Assim, utilizando um sistema de câmeras optoeletrônicas de alta precisão, conhecido como Qualisys, os pesquisadores conseguiram analisar o impacto no equilíbrio e nos movimentos dos participantes.

Dessa maneira, os resultados dos estudos mostraram que tanto jovens quanto idosos sofrem grande impacto pelo uso do celular. Por exemplo, com os idosos apresentando maior sensibilidade devido às alterações naturais no equilíbrio associado ao envelhecimento.

Além disso, segundo os resultados preliminares da pesquisa, esse impacto se amplifica quando se realizam atividades de dupla tarefa, como caminhar e usar o celular simultaneamente.

Comportamento dos condutores quanto ao uso do celular

Embora as restrições legais impeçam o uso do dispositivo para os condutores de veículos, os pesquisadores utilizaram um simulador de direção para analisar o comportamento dos motoristas enquanto usam o celular.

Desse modo, por meio de plataformas de força, como “BioMac” e “Baroscan”, eles medem o equilíbrio estático e sonoro dos participantes.

Os primeiros resultados indicam que o uso do celular também afeta a capacidade dos motoristas de manter o equilíbrio e a atenção na estrada. Afinal, dirigir exige uma concentração constante, e o uso do celular pode comprometer seriamente essa atenção, aumentando os riscos de acidentes.

Quais são os riscos de dirigir com o celular?

Dirigir enquanto usa o celular é uma prática extremamente perigosa. Além de reduzir o equilíbrio e a atenção, o uso do celular durante a condução pode resultar em multas significativas. Ademais, vale ressaltar que, no Brasil, a Lei nº 13.546/2017 aumentou as punições para os motoristas que utilizam o celular ao volante.

De acordo com a Lei, as multas variam de R$ 293,47 a R$ 1.467,35, dependendo da gravidade da infração e da reincidência.

No entanto, além das implicações financeiras, é importante ressaltar que o risco de acidentes é uma preocupação real. Como visto, a distração que o uso do celular causa no condutor aumenta a probabilidade de colisões, colocando em risco a segurança do motorista, dos passageiros e de outros usuários da estrada.

Como evitar a distração no trânsito?

Para evitar a distração no trânsito e contribuir para a segurança nas vias públicas, é fundamental adotar algumas medidas simples, tais como:

Desligue ou silencie o celular antes de começar a dirigir

Primeiramente, é essencial evitar a tentativa de atender chamadas ou ler mensagens enquanto estiver no trânsito.

Utilize sistemas de viva-voz ou dispositivos de mãos livres

Contudo, se precisar fazer uma chamada, use sistemas de viva-voz ou dispositivos de mãos livres que não exijam que você segura o celular.

Faça paradas regulares em viagens longas

Por fim, se estiver em uma viagem longa, faça paradas regulares para descanso, lanche e verificação de mensagens. Mas lembre-se de nunca usar o celular enquanto o veículo estiver em movimento.

Agora que você já sabe tudo sobre o fato de que pesquisa mostra impacto do celular no trânsito, deixe nos comentários a sua opinião sobre esse assunto!