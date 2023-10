Atenção, motorista! Quem tem prioridade no trânsito, carro ou pedestre?

Saber quem tem prioridade no trânsito, carro ou pedestre é fundamental, dado ao cenário complexo e todas as leis que regem as vias públicas. Dessa maneira, para que você possa obter a resposta para essa e outras perguntas sobre o trânsito, reunimos algumas das principais informações sobre esse assunto para te passar.

Portanto, não deixe de acompanhar a leitura até o final para não perder nada importante!

Quem tem prioridade no trânsito, carro ou pedestre?

Conforme mencionado acima, uma das principais dúvidas dos usuários das vias públicas é sobre a prioridade dos pedestres ou dos carros.

Desse modo, para esclarecer essa dúvida, é necessário consultar o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Assim sendo, o órgão estabelece claramente que os pedestres têm prioridade sobre os veículos no trânsito. Aliás, essa prioridade visa proteger aqueles que são mais vulneráveis ??nas vias públicas.

Faixa de segurança para pedestres

Além disso, também vale mencionar que a faixa de segurança, também conhecida como faixa de pedestre, é uma sinalização crucial nas vias urbanas. Ela tem o objetivo de garantir a travessia segura dos pedestres em cruzamentos de ruas.

Aumento de acidentes com pedestres



De acordo com alguns dados do Ministério da Saúde e do Sistema Único de Saúde (SUS) houve um aumento preocupante de 13% no número de pedestres traumatizados devido a acidentes de trânsito no primeiro semestre de 2023.

Assim sendo, isso destaca a importância de entender as regras de prioridade no trânsito.

Quais são os direitos dos pedestres na travessia?

Quando um pedestre está atravessando a via nas faixas delimitadas para essa especificamente, ele tem prioridade de passagem. Dessa maneira, o CTB estabelece regras para que os pedestres respeitem a sinalização e garanta sua segurança.

Em locais com faixa de pedestres e semáforos, os pedestres devem aguardar a sinalização favorável para atravessar a via. No entanto, se o sinal mudar para amarelo ou vermelho durante a travessia, os veículos deverão aguardar que os pedestres concluam sua passagem.

Como atravessar com segurança sem faixa ou sinalização?

De acordo com o CTB, quando não há faixa de pedestres ou sinalização, os pedestres devem aguardar na calçada no momento oportuno para atravessar a via, fazendo-o na menor distância possível.

Ademais, em casos de agentes de trânsito orientando o tráfego, é importante seguir suas orientações.

Existem penalidades para infrações de pedestres?

Muitas pessoas desconhecem que atravessar fora da faixa de pedestres é uma infração de trânsito, mesmo para os pedestres. Assim sendo, o CTB prevê deliberações para pedestres que desrespeitem as regras de travessia.

Qual o valor da multa para atravessar fora da faixa?

A multa por atravessar fora da faixa de pedestres é de 50% do valor de uma infração leve, atualmente R$ 44,19. No entanto, apesar das disposições no CTB, as infrações de trânsito para pedestres não estão regulamentadas de forma detalhada.

Confira os deveres dos pedestres segundo o DNIT

Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), os pedestres têm deveres importantes, como:

Olhar para ambos os lados antes de atravessar;

Aguardar a passagem de veículos e;

Atravessar em linha reta, sem correr, nas trilhas de pedestres.

Deveres dos condutores em relação aos pedestres

Os condutores de veículos automotores têm deveres claros em relação aos pedestres, conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Portanto, é essencial conhecer esses deveres para garantir a segurança dos pedestres e evitar infrações.

Sendo assim, alguns dos principais deveres dos condutores em relação aos pedestres incluem:

Parar na faixa de pedestres;

Reduzir a velocidade;

Manter distância segura e;

Ceder a passagem.

Quais as punições para o descumprimento desses deveres?

De acordo com o CTB, os condutores que não cumprirem seus deveres em relação aos pedestres, estão sujeitos às seguintes punições:

Multa: primeiramente, os condutores que não cumprem com suas obrigações em relação aos pedestres podem receber multas que variam de acordo com a gravidade da infração. Além disso, essas multas podem ser agravadas se a infração resultar em acidentes ou colocar em risco a vida dos pedestres;

Pontos na CNH: além das multas, o condutor infrator também poderá acumular pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), o que pode levar à suspensão do direito de dirigir;

Penalidades adicionais: por fim, em casos mais graves, como atropelamentos de pedestres devido ao descumprimento dos deveres dos condutores, podem ocorrer situações adicionais, como a suspensão da CNH e até mesmo a prisão, dependendo das situações do acidente.

Agora que você já obteve a resposta para a pergunta: quem tem prioridade no trânsito, carros ou pedestres