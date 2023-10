Tomar alguns cuidados em dia de chuva é essencial para evitar acidentes. Uma vez que, em dias assim, os riscos ficam ainda mais altos devido à falta de visibilidade e a pista molhada.

Assim sendo, reunimos algumas das principais informações sobre esse assunto. Afinal, para que você saiba quais cuidados tomar nos dias chuvosos para garantir a sua segurança e dos demais usuários das vias públicas. Então, acompanhe a leitura até o final e confira!

Veja os riscos de dirigir em dia de chuva

Conforme mencionado acima, dirigir em dias chuvosos pode ser desafiador e perigoso devido aos diversos riscos envolvidos. Desse modo, antes de saber como se prevenir de acidentes, é essencial estar cientes de todos os riscos que pegar chuva na estrada pode acarretar.

Dentre os perigos mais comuns, destaca-se a visibilidade reduzida, o que pode dificultar a percepção de outros veículos, pedestres e obstáculos na pista.

Além disso, a água que se acumula nas vias também é um fator preocupante. Uma vez que pode causar aquaplanagem, tornando o controle do veículo mais difícil.

Ademais, a chuva intensa pode provocar a formação de poças d’água, escondendo buracos ou desníveis na pista, o que pode resultar em perdas de controle e colisões.

Finalmente, um risco iminente que deve levar em conta é a falta de aderência dos pneus à pista que a chuva causa. Visto que isso aumenta o tempo e a distância necessários para frear o veículo, o que pode ocasionar acidentes.

Atenção, motorista! Tome estes cuidados em dia de chuva e evite acidentes

Bem como visto, cuidados em dia de chuva são essenciais para garantir a segurança nas estradas. Pois, a cada ano, registram-se milhares de acidentes devido às más condições climáticas e à imprudência dos motoristas.

Desse modo, para evitar tragédias e preservar vidas, é fundamental adotar algumas precauções quando enfrentar a chuva ao volante, tais como:

Verifique a manutenção do veículo

Primeiramente, antes de sair de casa, certifique-se de que seu carro está com a manutenção em dia. Verifique os pneus para garantir que estejam em bom estado, com a calibragem correta. Além disso, também é importante verificar o sistema de freios, as palhetas do para-brisa e o funcionamento dos faróis e lanternas.

Reduza a velocidade

Como já dito, a chuva diminui a aderência dos pneus ao solo, o que pode causar aquaplanagem e dificultar a frenagem. Portanto, reduza a velocidade e mantenha uma distância segura em relação ao veículo da frente. Por isso, lembre-se de que é melhor chegar atrasado do que não chegar.

Acenda os faróis

Mesmo durante o dia, é importante manter os faróis acesos para aumentar a visibilidade do seu carro. Pois, isso facilita a visualização para os outros motoristas, reduzindo o risco de colisões.

Evite manobras bruscas

Em dias de chuva, é essencial evitar as manobras bruscas a todo custo. Isso porque frear, acelerar ou fazer curvas de maneira súbita pode fazer com que o veículo aquaplana perca o controle.

Mantenha uma boa visibilidade

Os limpadores de para-brisa devem estar funcionando perfeitamente e as palhetas em bom estado. Além disso, não se esqueça de manter os vidros sempre limpos e desembaraçados.

A falta de visibilidade é um dos principais fatores que contribuem para os acidentes em dias chuvosos.

Conheça o local

Ademais, se estiver em uma região desconhecida, procure obter informações sobre as condições das estradas e possíveis pontos de alagamento antes de sair. Assim, você evitará surpresas desagradáveis e poderá escolher rotas mais seguras.

Mantenha as mãos no volante

Dirigir com apenas uma mão no volante pode ser uma tentação, mas é uma prática perigosa, especialmente em dias chuvosos.

Dessa maneira, ao manter as mãos no volante, você terá mais controle sobre o veículo e poderá realizar manobras de emergência, se necessário.

Evite distrações

Ademais, itens como celular, alimentos, maquiagem e qualquer outra atividade que desvie sua atenção da estrada não devem ser realizados enquanto estiver dirigindo, ainda mais em dias chuvosos.

Dessa forma, mantenha o foco no trânsito e evite distrações que possam comprometer sua segurança.

Esteja preparado para emergências

Por fim, mesmo tomando todos os cuidados, imprevistos podem acontecer. Por isso, é importante estar preparado para lidar com situações de emergência.

Desse modo, tenha equipamentos de segurança, como um triângulo de sinalização, e um kit de primeiros socorros sempre à mão. Além disso, mantenha o número de telefone de emergência e de serviço de assistência veicular anotados.

Agora que você já sabe os riscos de dias chuvosos e como evitá-los, tome estes cuidados em dia de chuva para evitar acidentes!