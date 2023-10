ATENÇÃO, MOTORISTAS! A partir da SEMANA que vem RISCO de INFRAÇÃO GRAVÍSSIMA será MAIOR

O CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo) 2023 começa a ser requerido para veículos com finais de placa 7, 8, 9 e 0 a partir da próxima terça-feira (31). Os condutores que ainda não tiverem renovado o certificado têm até a data para regularizá-lo, do contrário, o risco é de cometer infração gravíssima.

Os automóveis com finais de placa 1, 2 e 3 tiveram um prazo para emitir o licenciamento até o dia 31 de agosto. Enquanto isso, os veículos com finais de placa 4, 5 e 6 tiveram até o dia 30 de setembro para atualizar o documento. Assim, quem estiver em dia com a documentação do carro não precisa se preocupar com as multas.

Risco de cometer infração gravíssima a partir de terça-feira (31)

Os motoristas pegos sem o certificado atualizado após o prazo serão sujeitos a uma infração gravíssima, que inclui uma multa no valor de R$ 293,47. Ademais, são computados sete pontos na carteira, ocorrendo remoção do veículo para um pátio autorizado até a regularização do CRLV.

O documento precisa ser renovado de forma anual e envolve uma taxa de R$ 33,66 em Minas Gerais. Importante notar que até 2018, esse valor estava combinado com o IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) no mesmo boleto. Agora, os motoristas precisam gerar uma guia separada por meio do endereço oficial.

Para obter o CRLV 2023, é necessário que o IPVA, o seguro obrigatório anterior a 2021, a TRLAV (Taxa de Renovação do Licenciamento Anual do Veículo) e quaisquer multas estejam quitados. O veículo também não pode apresentar restrições legais ou administrativas que impeçam a emissão do certificado. É possível verificar pendências através do site oficial do Detran de Minas Gerais.

Como acessar o documento?

Sobre como acessar o CRLV, no site do sistema de trânsito do estado, é possível verificar a existência de pendências e imprimir o documento. Para isso, é necessário informar a placa, o número do CRV, o Renavam e, por fim, o CPF ou CNPJ. A impressão do documento deve ser de alta qualidade, em papel sulfite branco e no formato A4, com tinta preta, em uma única página, garantindo a leitura do QR-Code.

Esse serviço também está disponível no:



Aplicativo MG App;

Portal de serviços da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran);

App Carteira Digital de Trânsito (CDT).

Requisitos para ter o documento

Além do pagamento do IPVA e do seguro obrigatório anterior a 2021, os proprietários também devem satisfazer a outros critérios para obter o DRAV 2023. Isso engloba:

A quitação da Taxa de Renovação do Licenciamento Anual do Veículo (TRLAV);

A resolução de possíveis multas pendentes.

Adicionalmente, o veículo não pode estar sujeito a restrições legais ou administrativas que impeçam a emissão do documento.

Mais do que cobrança e infração gravíssima: vantagens

A referida exigência do CRLV em Minas Gerais não é apenas uma imposição, mas também apresenta vantagens significativas. Entre essas vantagens, destacam-se:

Maior controle de veículos em situação irregular, já que a regulamentação mais rigorosa ajuda a identificar e retirar de circulação veículos que não estejam de acordo com as normas, contribuindo assim para um ambiente de trânsito mais seguro e justo para todos;

Maior segurança nas estradas, uma vez que a rigorosa verificação dos requisitos para a obtenção do CRLV garante que os veículos estejam em condições adequadas para circular nas estradas;

Finalmente, a arrecadação de recursos para melhorias na infraestrutura viária, uma vez que as multas decorrentes do não cumprimento das regulamentações contribuem para a obtenção de recursos que podem ser investidos em melhorias na infraestrutura viária, beneficiando todos os usuários das estradas.