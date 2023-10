Atenção! Mutirão ajuda famílias a economizar até 90% na conta de luz; saiba como se inscrever

Brasileiros que estiverem com pagamento da conta de luz atrasados agora podem encontrar uma solução através do programa Desenrola Brasil.

Portanto, o governo pretende auxiliar a população a sanar pendências financeiras.

Para isso, um mutirão está sendo planejado com o intuito de facilitar o acesso aos benefícios.

Lançado em junho pelo Ministério da Fazenda, o programa vem seguindo um cronograma específico divulgado pelo governo para sua implementação.

O objetivo é proporcionar meios mais acessíveis para que os cidadãos consigam regularizar suas situações financeiras em geral, incluindo débitos com a conta de luz.

Dessa forma, a iniciativa promove maior estabilidade econômica para as famílias e fomenta a economia local.

O início da mais recente fase do programa é marcado pelo lançamento, onde serão contempladas renegociações de dívidas junto a instituições bancárias e não bancárias.

Assim, isso inclui pendências relacionadas a contas de serviços essenciais como conta de luz e água, além de dívidas no varejo, setor educacional e outras áreas.

O programa é voltado para cidadãos que recebem até dois salários mínimos ou que estejam registrados no Cadastro Único (CadÚnico).

Quer saber como quitar suas dívidas? Continue a leitura desse texto, nele iremos te mostrar todas as informações necessárias.



Você também pode gostar:

Você pode se interessar em ler também:

Como participar do programa de renegociação de dívidas e quitar seus débitos com conta de luz?

Para participar do programa Desenrola, os interessados devem realizar um registro no site oficial do governo e possuir as certificações de nível Ouro ou Prata.

Essas qualificações são essenciais para garantir a elegibilidade no programa para quitar as dívidas, incluindo a conta de luz.

Os critérios para os indivíduos da Faixa 1 são as seguintes:

Estão eletivos para a renegociação na Faixa 1 aqueles que têm uma renda mensal de até dois salários mínimos ou que estão inscritos no CadÚnico;

Esta faixa abrange cidadãos com dívidas cujo montante total não exceda R$ 5 mil;

A renegociação é válida para débitos que causaram a restrição do CPF no período entre 1º de janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2022;

Dentro dessa categoria, também estão incluídas dívidas provenientes de empréstimos consignados. Além disso, também poderão ser renegociadas conta de luz, água e outras dívidas.

Para a Faixa 2 os critérios são:

Renda mensal de até R$ 20 mil;

Dívidas que causaram restrição no CPF no intervalo de 1º de janeiro de 2019 até 31 de dezembro de 2022;

O objetivo é proporcionar uma oportunidade para essas pessoas regularizarem sua situação financeira, principalmente de dívidas cotidianas como conta de luz.

Na primeira faixa, o governo federal está intervindo para facilitar acordos de negociação entre os devedores e os bancos. Assim, oferece garantias e subsídio que ajuda a aliviar o fardo das dívidas.

Por outro lado, na segunda faixa, a garantia do governo não estará disponível. Os devedores nessa categoria precisarão negociar diretamente com as instituições financeiras, sem a assistência do governo.

Documentação exigida para negociação de dívidas no programa Desenrola Brasil

Em um ajuste às diretrizes previamente divulgadas, o governo federal definiu novos critérios para a participação de bancos no programa Desenrola Brasil. Agora, não será o governo que selecionará as instituições financeiras com base nas melhores condições oferecidas.

Ao contrário, serão os próprios bancos que decidirão se desejam ou não fazer parte desta iniciativa.

É essencial que os cidadãos interessados em negociar suas dívidas como, por exemplo, de conta de luz, estejam cientes dos documentos necessários para tal.

Com a recente adesão da empresa ao programa, os clientes interessados em começar o processo de negociação devem seguir alguns passos.

Primeiro, devem se dirigir a empresa com o qual possuem pendências ou contatá-los através de seus canais digitais.

Ao entrar em contato, é essencial informar a intenção de negociar sua dívida de conta de luz pelo programa ‘Desenrola Brasil’.

Assim, para facilitar o processo, o cliente deve ter em mãos e apresentar os documentos como número de CPF e/ou RG. Portanto, depois de apresentar as informações necessárias, é hora de estabelecer e firmar o acordo de negociação com a instituição.

Deste modo, o ‘Desenrola Brasil’ quer agilizar o processo de negociação de dívidas, permitindo que os clientes regularizem sua situação de forma mais eficiente.

Em resumo, o governo está tomando medidas para ajudar aqueles que enfrentaram restrições em seus CPFs devido a dívidas acumuladas nos últimos anos.

Com isso, os brasileiros poderão se ver livres de dívidas com bancos e outros gastos, como com educação e conta de luz.