Atenção! Novo calendário de pagamento do Bolsa Família começa em breve; confira as datas

Dentro de alguns dias, está previsto o início do calendário do Bolsa Família para o mês de outubro, uma notícia que traz esperança para mais de 21 milhões de famílias brasileiras em situação de vulnerabilidade.

Como sabemos, este importante programa do governo beneficia essas famílias com um pagamento mínimo de R$ 600. Proporcionando assim, um suporte essencial para quem se encontra em vulnerabilidade social.

Ademais, os beneficiários podem facilmente verificar a data exata em que o dinheiro será transferido para suas contas, oferecendo uma transparência crucial no processo.

Assim como sempre acontece, o calendário do Bolsa Família deste mês será implementado de forma gradual, começando em 18 de outubro e estendendo-se até 31 de outubro.

Para evitar aglomerações e garantir um processo suave, o pagamento será distribuído diariamente com base no final do NIS (Número de Identificação Social) dos titulares.

Essa estratégia inteligente foi adotada para evitar superlotação nas agências bancárias. Logo, o governo tem buscado priorizar a segurança e o bem-estar de todos os envolvidos.

Para aqueles que desejam obter mais detalhes sobre o Bolsa Família, estejam atentos às informações fornecidas abaixo. Então, continue lendo para descobrir mais sobre esse importante programa social que está fazendo a diferença na vida de milhões de brasileiros.

Observação inicial sobre os pagamentos para os residentes das cidades vítimas de desastres naturais



Você também pode gostar:

Antes de tudo, é importante destacar que, o Bolsa Família apresenta uma única exceção em seu calendário de pagamento.

Assim, essa exceção se aplica aos moradores de cidades que foram atingidas por desastres naturais e tiveram decretada situação de calamidade pública. Isso é especialmente relevante em municípios do Rio Grande do Sul e do Amazonas.

Nesses locais, independentemente do número final do Número de Identificação Social (NIS), o benefício será creditado na conta no dia 18 de outubro.

Dessa forma, o governo reconhece a urgência dessas situações e está agindo para assegurar que as famílias em áreas de calamidade pública tenham acesso aos recursos do Bolsa Família sem demora.

Ajudando, com isso, a aliviar as dificuldades enfrentadas nesses momentos desafiadores.

Calendário referente aos depósitos do Bolsa Família em outubro

No mês de outubro, o calendário de pagamento do Bolsa Família contempla as duas últimas semanas, proporcionando um período de dez dias úteis para o recebimento dos benefícios.

Da mesma forma que acontece todos os meses, esses pagamentos serão efetuados através do Caixa Tem, permitindo, dessa forma, aos beneficiários a opção de movimentar os recursos online ou realizar saques pessoalmente nas agências da Caixa Econômica.

Abaixo, você encontrará a data de pagamento correspondente ao último dígito do Número de Identificação Social (NIS) do titular do benefício:

Final do NIS 1: 18 de outubro;

Final do NIS 2: 19 de outubro;

Final do NIS 3: 20 de outubro;

Final do NIS 4: 23 de outubro;

Final do NIS 5: 24 de outubro;

Final do NIS 6: 25 de outubro;

Final do NIS 7: 26 de outubro;

Final do NIS 8: 27 de outubro;

Final do NIS 9: 30 de outubro;

Final do NIS 0: 31 de outubro.

Enfim, fique atento às datas correspondentes ao final do seu Número de Identificação Social (NIS) para garantir o recebimento do benefício do Bolsa Família no prazo indicado. Em caso de dúvidas ou para mais informações, entre em contato com a Caixa Econômica Federal.

Você pode se interessar em ler também:

Como realizar a consulta para as datas de pagamento do Bolsa Família

Para verificar a data de saque do Bolsa Família e obter informações sobre o valor que você receberá este mês, é necessário acessar o extrato de pagamentos referente a outubro.

Mas não se preocupe! O procedimento é simples e pode ser realizado de duas maneiras: através do aplicativo do programa ou do aplicativo Caixa Tem.

1 – Usando o App Bolsa Família:

Primeiramente, faça login no aplicativo Bolsa Família; Depois, selecione a opção “Extrato de pagamentos”; Em seguida, escolha o mês de outubro no menu; Por fim, consulte a data de pagamento, que será determinada com base no final do seu Número de Identificação Social (NIS).

2 – Usando o App Caixa Tem:

Da mesma forma, comece fazendo login no aplicativo Caixa Tem. Logo após, escolha a opção “Bolsa Família” na lista de serviços disponíveis; No chat do aplicativo, selecione a opção “Consultar pagamento”; Finalmente, e sistema fornecerá as informações sobre a data de depósito do seu benefício.

Prontinho, esses passos simples permitem que os beneficiários do Bolsa Família acessem facilmente as informações necessárias para saber quando poderão sacar o valor referente ao programa.