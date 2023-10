Atenção! Nunca deixe estes aparelhos ligados na tomada

Mesmo tendo o costume, é preciso lembrar que nem sempre se pode deixar certos aparelhos ligados na tomada.

Assim, a eletricidade é uma força poderosa que nos permite desfrutar de inúmeras comodidades na vida moderna.

No entanto, devemos ter cuidado ao lidar com ela, pois pode representar riscos à segurança se não for utilizada corretamente.

Por isso, hoje vamos te contar seis aparelhos comuns que nunca devem ser deixados ligados na tomada por longos períodos de tempo, a fim de evitar acidentes e danos.

Carregadores de celular

Embora seja conveniente ter um carregador sempre ligado à tomada para recarregar seu celular quando necessário, deixá-lo conectado permanentemente pode ser perigoso.

Além de consumir energia desnecessariamente, os carregadores têm um potencial de superaquecimento, o que pode levar a incêndios e danos ao aparelho.

Portanto, é recomendável desconectá-los da tomada assim que o celular estiver totalmente carregado.



Aparelhos de videogame

Não podemos negar que um videogame pode ser uma fonte de muito entretenimento para toda a família.

No entanto, esse pode ser um dos aparelhos que mais gasta energia ao permanecer ligados na tomada.

Por isso, sempre que terminar a jogatina, desligue o aparelho corretamente e retire-o da tomada, evitando assim o desperdício de energia.

Aparelhos de cozinha

Muitos aparelhos de cozinha, como torradeiras, liquidificadores e cafeteiras, são utilizados apenas por curtos períodos de tempo.

No entanto, é comum deixá-los sempre na tomada o tempo todo por conveniência. Isso pode ser extremamente perigoso, uma vez que acidentes como curtos-circuitos e incêndios podem ocorrer se esses aparelhos tiverem algum defeito.

Além disso, o micro-ondas é um dos aparelhos que mais gasta energia ao ficar a tomada por muito tempo.

Sendo assim, é essencial desconectar todos os aparelhos de cozinha das tomadas após o uso, evitando assim acidentes e desperdícios.

Computadores e monitores

Embora muitas pessoas tendem a deixar seus computadores e monitores ligados 24 horas por dia, isso é desnecessário e pode representar um risco à segurança.

Além de consumir energia desnecessariamente, esses aparelhos podem superaquecer e, em casos extremos, até mesmo pegar fogo.

Por isso, é aconselhável desligá-los completamente após o uso e, se possível, utilizar extensões com interruptores para facilitar o desligamento de todos os aparelhos conectados de uma só vez.

Secadores de cabelo e chapinhas

Após usar um secador de cabelo ou chapinha, muitas pessoas têm o hábito de deixá-los ligados na tomada para esfriarem naturalmente.

Entretanto, isso pode ser perigoso, pois esses aparelhos têm o potencial de superaquecer e causar incêndios se não forem desligados corretamente.

Portanto, é sempre recomendável desconectá-los da tomada assim que terminar de usá-los.

Aquecedores elétricos

Durante o inverno, é tentador manter os aquecedores elétricos na tomada o tempo todo para tornar nossas casas mais confortáveis.

No entanto, essa prática pode ser extremamente perigosa, especialmente se os aquecedores forem antigos ou estiverem com defeito.

Além de sobrecarregar a rede elétrica, eles também podem causar curtos-circuitos e incêndios.

Portanto, é essencial desligar os aquecedores quando você não estiver mais na sala ou antes de ir dormir.

Carregadores de bateria

Além dos aparelhos citados anteriormente, é importante ressaltar que os carregadores de bateria, como os utilizados em laptops, devem ser desconectados da tomada assim que a carga estiver concluída.

Caso contrário, esses carregadores podem superaquecer e danificar a bateria do dispositivo, além de representar um risco de incêndio.

Portanto, sempre que a bateria estiver totalmente carregada, lembre-se de desconectar o carregador da tomada.

Cuidado com os aparelhos nas tempestades

Já sabemos que é essencial ter cuidado ao utilizar aparelhos eletrônicos e evitar deixá-los ligados na tomada por longos períodos desnecessariamente.

Já que além de gastar energia de forma ineficiente, a possibilidade de incêndios e danos aos aparelhos é uma preocupação real.

No entanto, sempre que uma tempestade forte começar, é muito importante retirar todos os aparelhos que estejam ligados.

Afinal, a probabilidade de um raio acabar dando curto circuito na rede, os aparelhos que estiverem ligados correm o risco de acabarem queimando.

Portanto, se uma tempestade com muitos raios e trovões começar, certifique-se de retirar os aparelhos da tomada, garantindo assim a segurança de todos.

Então, agora você já sabe a importância de nunca deixar estes aparelhos ligados a tomada, tanto por uma questão de segurança, quanto por uma questão de evitar o desperdício.

Assim, agora não se esqueça de comentar aqui qual desses aparelhos você tem o costume de deixar na tomada, e não deixe de compartilhar essas informações com seus amigos e familiares, para que todos fiquem seguros e livre de exageros!