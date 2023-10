Atenção! Participe do Feirão Serasa Limpa Nome e obtenha descontos de até 99% nas suas dívidas!

Os consumidores com pendências financeiras e nome negativado terão uma excelente oportunidade de reestruturar suas finanças. O Feirão Serasa Limpa Nome ocorrerá de 30 de outubro a 30 de novembro e terá um vasto leque de opções para quitação de dívidas.

O evento contará com a colaboração de mais de 500 empresas, englobando bancos, instituições financeiras, estabelecimentos comerciais e varejistas.

Além disso, operadoras de telefonia, securitizadoras e, em uma novidade para este ano, empresas de energia como Enel e Light também marcarão presença.

O Serasa Limpa Nome anuncia vantagens significativas para quem busca resolver suas pendências, disponibilizando descontos que podem chegar até 99%. Ademais, os participantes terão acesso a mais de 530 milhões de propostas de renegociação de dívidas.

O feirão terá todas as ofertas disponíveis para negociação de forma online, facilitando o processo. Dessa forma, aqueles que optarem por quitar suas dívidas através do PIX terão a vantagem de ter o nome regularizado imediatamente após a transação.

Assim, o Serasa Limpa Nome é uma oportunidade única para os consumidores regularizarem sua situação financeira e iniciarem um novo capítulo em sua trajetória econômica.

Está com o nome negativado e quer quitar suas dívidas? Confira esse artigo e saiba como.

Desenrola Brasil oferece descontos e facilita o acerto de contas de luz em atraso



Você também pode gostar:

O programa Desenrola Brasil, uma iniciativa do governo para a renegociação de dívidas, traz uma série de vantagens para empresas que decidiram aderir ao programa.

Agora, elas estão disponibilizando ofertas na plataforma da Serasa com descontos semelhantes aos oferecidos pelo programa. Contudo, é importante observar que, durante o Feirão Serasa Limpa Nome, as ofertas do Desenrola Brasil devem ser pagas exclusivamente à vista.

Além das empresas tradicionais que, anualmente, aumentam os descontos durante o período do feirão, esta edição apresenta uma novidade significativa. A fintech Flexpag foi incorporada ao portfólio da Serasa, ampliando as opções para os consumidores.

Com essa adição, os consumidores agora podem quitar suas contas de energia em atraso, tanto da Enel quanto da Light, no Serasa Limpa Nome. Essa parceria amplia o leque de opções, permitindo a quitação de dívidas de energia com descontos expressivos.

Portanto, a expansão de parceiros oferece aos consumidores a oportunidade de lidar com suas dívidas de energia de forma mais conveniente durante o Feirão. Portanto, esta edição promete ser uma ótima oportunidade para aqueles que desejam regularizar suas finanças e economizar.

Dessa maneira, a aliança entre o programa e o Serasa Limpa Nome, representa uma oportunidade na renegociação de dívidas para os consumidores brasileiros.

A exigência de pagamento à vista no Feirão pode ser um obstáculo para alguns, mas, em contrapartida, oferece uma resolução imediata e definitiva do débito. Para muitos, essa será a oportunidade de começar um novo capítulo financeiro, livre de dívidas pendentes.

Você pode se interessar em ler também:

Como participar do Feirão Serasa Limpa Nome e renegociar suas dívidas?

O Feirão Serasa Limpa Nome é uma excelente oportunidade para os consumidores que desejam regularizar suas pendências financeiras. Através deste evento, é possível obter descontos expressivos e condições de pagamento facilitadas.

Se você tem interesse em participar e aproveitar essas vantagens, confira como fazer:

Instale o aplicativo da Serasa: primeiramente, vá até a loja de aplicativos do seu celular, seja ela App Store ou Google Play. Procure por “Serasa” e faça o download do aplicativo oficial; Selecione a melhor oferta para você: depois de clicar em “Ver ofertas”, você poderá acessar todas as propostas de renegociação que vêm com o benefício do desconto Serasa Limpa Nome. Quando encontrar a proposta desejada, pressione o botão “Negociar”; Analise com atenção e feche o acordo: selecione a melhor forma de pagamento para você. Lembrando que você pode optar por boleto ou pagamento via pix. Se estiver tudo em conformidade, finalize clicando em “Concluir acordo”; Efetue o pagamento: é essencial que você efetue o pagamento conforme as condições definidas. Garantindo assim, a efetivação do acordo estipulado.

Em resumo, o Feirão Serasa Limpa Nome representa uma oportunidade valiosa para milhares de consumidores que encontram-se em situação de inadimplência.

Ao facilitar a negociação de dívidas e oferecer condições especiais de pagamento, o evento ajuda os indivíduos a restaurarem sua saúde financeira.