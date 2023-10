Atenção! Prazo final anunciado para encerramento das renegociações no Desenrola Brasil

Desde o lançamento das renegociações pelo programa Desenrola Brasil, em julho deste ano, o governo federal tem anunciado acordos que beneficiarão milhões de brasileiros.

A iniciativa tem por objetivo atender um total de 70 milhões de pessoas. Dentre elas, especialmente aquelas enquadradas na faixa 1, das quais 32 milhões já começaram os acordos em outubro.

Contudo, é importante destacar que esse programa de grande êxito tem uma data de encerramento já confirmada.

Se você faz parte desse grupo ou tem interesse em participar do Desenrola Brasil, é crucial ficar atento às condições de renegociação e ao prazo final para aproveitar as vantagens oferecidas por essa iniciativa.

Conheça um pouco mais sobre o programa de renegociação de dívidas do governo



O programa Desenrola Brasil, através de suas negociações estratégicas, tem como objetivo principal reduzir o número de inadimplentes no país.

A forma de verificar valores pendentes, os descontos disponíveis e as opções de pagamento varia de acordo com a categoria à qual o consumidor pertence.

O motivo disso reside no fato de que as negociações realizadas através do programa Desenrola Brasil são distribuídas em diferentes plataformas:

Na Faixa 1, os consumidores podem acessar todas as informações necessárias, bem como concretizar acordos diretamente pelo site oficial do Desenrola Brasil.

Por outro lado, para os consumidores enquadrados na Faixa 2, a consulta de valores pendentes e a realização de acordos são direcionadas para as plataformas bancárias específicas.

Porém, uma das iniciativas mais significativas foi persuadir os bancos parceiros a cessar a prática de incluir o CPF dos devedores com dívidas de até R$ 100 nos registros dos órgãos de proteção ao crédito.

Como resultado direto dessa medida, cerca de 6 milhões de pessoas foram diretamente beneficiadas.

Em contrapartida a essa ação, os bancos envolvidos obtiveram reduções significativas em sua carga tributária como incentivo. É crucial salientar que as dívidas em questão não serão ignoradas; elas continuam existindo e serão cobradas.

No entanto, a grande mudança reside no fato de que essas dívidas não terão mais o poder de manchar o histórico financeiro do cidadão.

Isso significa que, uma vez que a dívida seja acertada, o nome do indivíduo não será prejudicado. Possibilitando assim, que ele recupere seu status creditício no mercado.

Quando encerrará as renegociações pelo Desenrola Brasil?

Segundo as informações divulgadas pelo governo federal, o programa Desenrola Brasil tem previsão de estender suas renegociações até o final de 2023.

Isso significa que os consumidores terão a oportunidade de firmar acordos com descontos substanciais, que podem alcançar até 90% do valor da dívida original, até o dia 31 de dezembro de 2023.

Para os consumidores com renda acima de dois salários mínimos e que se enquadram na faixa 2, a oportunidade de negociar seus débitos em bancos está disponível desde julho deste ano.

Até o mês de setembro, um expressivo total de 2,22 milhões de contratos de dívidas já haviam sido renegociados, conforme informações da Febraban.

A partir de 9 de outubro, os consumidores com renda abaixo de dois salários mínimos ou inscritos no Cadastro Único, que se enquadram na faixa 1, também passaram a ter acesso aos acordos de renegociação pelo Desenrola Brasil.

Para esses consumidores, a possibilidade de parcelar suas dívidas de até R$ 5 mil em até 60 meses se torna viável, com uma taxa de juros máxima de 1,99% ao mês.

Enfim, toda essa estruturação tem realmente alcançado resultados impressionais, e com isso, os cidadãos tem experimentado um significativo alívio financeiro, permitindo que eles reorganizem suas finanças e busquem soluções para quitar suas dívidas de forma mais acessível e conveniente.

O programa Desenrola Brasil foi instaurado em um momento extremamente critico, onda a inadimplência no país havia atingido níveis históricos. Com isso, se tornou uma importante ferramenta para promover a estabilidade financeira e o bem-estar econômico dos cidadãos.