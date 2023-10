ATENÇÃO! Uso CONSTANTE do celular pode causar ESTE problema sério

Com o desenvolvimento imparável das novas tecnologias, a utilização do celular não parou de aumentar. Assim, hoje uma ferramenta fundamental que, por vezes sem perceber, utilizamos constantemente. Esse uso permanente, que pode acabar causando compressão dos nervos da região, é o que às vezes deixa as mãos dormentes.

Embora possam existir outras causas, esta é a que prevalece quando notamos um estranho formigamento nas extremidades superiores. Se isso acontece com você enquanto usa o celular por horas, descubra abaixo como amenizar o real motivo e como amenizar o problema.

O que significa mãos dormentes durante o uso do celular

Em primeiro lugar, deve-se destacar que vários são os motivos que podem dar origem a esta síndrome, chamada parestesia. Ela, na maioria das vezes, é algo inofensivo e temporário.

Mesmo assim, caso esse formigamento ou dormência ocorra de forma excessiva nas mãos, braços ou pernas, é fundamental uma consulta médica para descartar doenças. Doenças relacionadas com problemas circulatórios podem estar por trás das mãos adormecidas.

Contudo, o uso continuado do celular envolve manter uma mesma posição das mãos durante um longo período de tempo. Isso é uma causa bastante comum por detrás do formigueiro e até mesmo alguns ferimentos nas mãos e pulsos.

Nesse sentido, é a pressão gerada por essa postura mantida que acaba provocando dormência nas mãos. Se você notar, usar o telefone exige, por um lado, segurar o aparelho com as duas mãos e, por outro, mover os polegares sem parar. Tudo isso comprime os nervos periféricos, principalmente aquele que percorre a parte interna do antebraço, do cotovelo ao punho, causando parestesia temporária nas mãos.

A pressão excessiva e constante sobre os nervos da região pode fazer com que suas mãos adormeçam com o celular. É a mesma coisa que acontece com outras pessoas que as utilizam em movimentos repetitivos devido ao trabalho, por exemplo, quem passa muitas horas escrevendo no computador em postura corporal inadequada.



Tipos de lesões que podem acontecer

O uso abusivo do celular pode não só ter consequências negativas a nível psicológico, mas também podem surgir doenças físicas de intensidade variável. O formigamento, em princípio, é um alerta de que algo está causando compressão nervosa que deve ser reduzida para evitar problemas maiores.

Entre as lesões mais comuns, de origem diversa, mas que começam a ser relacionadas ao uso do celular, devemos destacar a síndrome do túnel do carpo. Ela é produzida justamente pela pressão que a posição de segurar o telefone exerce sobre o nervo mediano. Quando esse nervo, que chega à palma da mão, é comprimido, acaba causando essa síndrome, cujos sintomas são: formigamento, dormência e fraqueza na mão e no braço.

O gesto de digitar com os dedos no celular também tem feito aumentar os casos de artrose do polegar em jovens. Além disso, há também desconfortos relacionados a dores nos pulsos ou mesmo nas articulações dos demais dedos das mãos.

Mãos que adormecem com frequência podem ser um alerta para múltiplas doenças nas pequenas articulações e ligamentos que as formam. Com isso, passa a ser um possível sintoma de tendinite na mão ou no punho.

É claro que o uso excessivo do celular também está relacionado a outras lesões de todos os tipos, que vão desde cansaço visual até dores no pescoço e na região cervical.

Como acabar com a dormência nas mãos

Logicamente, o ideal é tentar evitar que as mãos adormeçam usando o celular com responsabilidade. Não gastar muito tempo segurando o aparelho e, principalmente, fazer pausas na busca de informações ou no envio de mensagens é uma medida tão básica quanto necessária.

Além disso, há uma série de ações simples para quando suas mãos adormecem que você pode colocar em prática. Entre tais ações estão:

Mova lentamente todos os dedos da mão para reativar a circulação na região e massageie uma mão com a outra, colocando o polegar de um deles na palma da outra e fazendo movimentos circulares enquanto aplica uma leve pressão;

Use uma bola anti-stress. Pegue-o na mão enquanto fecha e aperta suavemente com todos os dedos. Abra e feche a mão várias vezes;

Molhe as mãos em água quente enquanto move os dedos sob a torneira. A água quente exercerá um efeito vasodilatador e promoverá a circulação sanguínea, reduzindo o formigamento. (se tiver inflamação, este remédio não é aconselhável);

Cuide da alimentação, pois às vezes a deficiência de vitaminas, principalmente do grupo B e de minerais como o magnésio, pode causar dormência nas mãos com frequência “suspeita”.