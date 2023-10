ATENÇÃO! Veja 5 erros graves que você NÃO pode cometer na redação do ENEM 2023

Todos nós sabemos que a redação é um dos elementos mais importantes da prova do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), uma vez que é responsável pela composição de parte significativa da pontuação final do candidato.

Assim, é muito importante que você consiga um bom desempenho na redação do ENEM. Porém, muito estudantes cometem alguns erros com frequência, o que pode comprometer a nota final atribuída ao texto redigido no ENEM 2023.

Dessa maneira, para te ajudar, o artigo de hoje separou cinco erros que você não pode cometer na redação do ENEM 2023. Preste muita atenção e evite perder pontos por causa desses erros no seu texto!

Erros na redação do ENEM 2023: veja quais são eles e como evitá-los

O primeiro dia de provas (05 de novembro) da próxima edição do ENEM está se aproximando e, dessa forma, esse é o momento ideal para que os candidatos conheçam os erros mais cometidos na redação do ENEM e saibam como evitá-los.

Veja alguns dos principais erros a seguir.

Usar repertórios sem relação com o texto

Os repertórios devem estar presentes na redação e são fundamentais para os candidatos que querem sustentar os próprios argumentos de forma consistente. Porém, um dos erros mais comuns na redação do ENEM é usar repertórios que não possuem nenhuma relação com o texto escrito, ou seja, que não estão conectados à argumentação que está sendo desenvolvida.



Dessa maneira, tenha em mente que você precisa estabelecer uma conexão clara e direta entre o repertório utilizado e os argumentos apresentados. Uma estratégia para evitar o erro mencionado é contextualizar os seus repertórios dentro do seu texto, deixando claro para o corretor do texto como eles fazem parte da linha de raciocínio e enriquecem a argumentação.

Fugir do tema

Um dos erros mais graves que um estudante pode cometer na redação do ENEM é fugir do tema apresentado pela banca examinadora. Uma redação foge do tema quando as ideias desenvolvidas ao longo do texto não tem nenhuma relação com o tema proposto.

Para não fugir do tema, é fundamental que você compreenda bem a linha temática da sua redação. Lembre-se de que todos os seus parágrafos devem fazer referência ao tema proposto de alguma forma.

Escrever o texto com letra ilegível

É importante que a sua letra não seja ilegível para o corretor da redação. Lembre-se de que, caso o corretor não entenda aquilo que está sendo escrito, ele não conseguirá corrigir o seu texto da forma como deveria e você poderá ser muito prejudicado.

Usar linguagem informal

No ENEM 2023, você deverá usar somente linguagem formal para escrever o seu texto. Tenha em mente que o corretor do texto poderá descontar muitos pontos caso encontre aspectos da linguagem informal ou coloquial no seu texto.

Dessa maneira, nunca use gírias ou expressões populares no seu texto, por exemplo. Escreva o seu texto usando somente a norma padrão da língua portuguesa.

Não concluir o texto

Todos os candidatos devem escrever um parágrafo de conclusão para o próprio texto na prova do ENEM 2023. A conclusão é um elemento obrigatório da estrutura do texto no ENEM e não pode ficar de fora da sua redação.

Escrever um parágrafo de conclusão não é complicado. Em primeiro ligar, você deverá retomar os principais argumentos que você apresentou ao longo do seu texto. Lembre-se que esses dois argumentos, desenvolvidos nos parágrafos de desenvolvimento, devem ser problemas que devem ser resolvidos no parágrafo de conclusão.

Além disso, não se esqueça também de que você deverá inserir dois agentes no seu parágrafo de conclusão. Eles serão os responsáveis por resolver os dois problemas apresentados nos parágrafos de desenvolvimento e retomados na conclusão. Dentre as tantas opções de agentes disponíveis, você pode usar: Estado, escola, indivíduo, família e mídia.