Athletico Paranaense está EM BUSCA de NOVOS colaboradores

O Club Athletico Paranaense, um dos maiores clubes do país e que vem crescendo a cada ano no cenário nacional, está com ótimas cargos disponíveis na capital do estado. Desse modo, antes de falar mais sobre, verifique quais são as vagas abertas:

Auxiliar Contábil – Curitiba – PR – Efetivo;

Auxiliar de Cozinha – Curitiba – PR – Efetivo;

Auxiliar de Limpeza – Curitiba – PR – Efetivo;

Auxiliar de Manutenção – Curitiba – PR – Efetivo;

Banco de Talentos – Curitiba – PR – Banco de talentos;

Desenvolvedor (a) Pleno – Curitiba – PR – Efetivo;

Encanador (a) – Curitiba – PR – Efetivo;

Especialista em Infraestrutura de Tecnologia – Curitiba – PR – Efetivo;

Estagiário de Nutrição – Curitiba – PR – Estágio;

Estagiário de Segurança do Trabalho – Curitiba – PR – Estágio;

Gerente de Infraestrutura de Tecnologia – Curitiba – PR – Efetivo;

Preparador Físico Júnior – Curitiba – PR – Efetivo.

Mais sobre o Athletico Paranaense

Falando mais sobre o Athletico Paranaense, é válido destacar que o clube se destaca por sua excelente estrutura e pela qualidade de seus trabalhos e gestão. Possui o mais moderno Centro Administrativo e Técnico do país, o CAT Alfredo Gottardi.

Além disso, seu Estádio (Arena da Baixada) é o primeiro estádio da América Latina e o primeiro do Hemisfério Sul

(construído para o futebol) que possui a tecnologia retrátil em seu teto. Outra tecnologia inédita no Brasil, o estádio possui gramado sintético com certificado FIFA Pro (o mais alto nível de certificação FIFA).

Por fim, em campo, o Furacão tem conquistado títulos importantes em âmbito estadual, nacional e internacional. Dentre eles, estão o do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, em 2001, da Levain Cup no Japão, em 2019, da Copa do Brasil, também em 2019 e da Copa Sul-Americana, em 2018 e 2021, sendo o primeiro e único time Brasileiro a conquistar o bicampeonato da Sul-Americana.

Como se candidatar?

Ficou interessado (a)? A candidatura ocorre de forma fácil! Você só precisa acessar a página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.



