Aumento COLA 2024: O reajuste do próximo ano pode ser modificado após o anúncio?

Tele é novo Ajuste do custo de vida deve ser anunciado em 12 de outubro de 2023, e prevê-se que este aumento do COLA 2024 aumente em aproximadamente 3,2 por centoEnquanto o NÓS o governo pretende apoiar os cidadãos americanos durante este período de incerteza económica.

É improvável que o aumento do COLA em 2024 seja superior a 3,5 por cento e representará uma queda significativa em relação aos 8,7 por cento de 2023.

Segurança Social: Quando é anunciado o COLA, como é determinado e quanto as pessoas podem esperar?MC

Para colocar isto em perspectiva, se alguém tivesse 10.000 dólares em 2023, teria recebido 870 dólares extras em 2023, mas isso cairia para 320 dólares a mais em 2024 com base na estimativa da Liga dos Idosos de 3,2 por cento.

Como é determinado o aumento do COLA?

O anúncio do aumento do COLA 2024 ocorre no final do ano, uma vez que a Administração da Segurança Social recolheu dados do terceiro trimestre do ano, permitindo-lhes antecipar a taxa de inflação para o ano seguinte.

COLA é baseado no CPI-W, que é o Índice de Preços ao Cliente para Assalariados Urbanos e Trabalhadores de Escritório e é uma forma útil de medir o custo dos bens em relação aos salários, fornecendo uma estimativa da inflação na qual o governo pode basear as suas políticas de Rendimento de Segurança Suplementar.

O COLA pode ser alterado após o anúncio?

COLA não será alterado após o anúnciomas está sujeito a alterações antes do anúncio caso haja uma mudança repentina na inflação.

No entanto, a decisão de 12 de outubro é final e faltam apenas dois dias.

Qual é o registro COLA?

O COLA existe desde a década de 1970, quando o governo introduziu medidas para combater a inflação e as crises económicas. Oscilou entre máximos de quase 15% e, em algumas ocasiões, nem sequer foi alterado de ano para ano.

O recorde ocorreu em 1980, quando atingiu um pico de 14,3%, antes de cair para 3,5% em 1984.

O COLA não atinge os dois dígitos desde 1981, mas chegou perto em 2023, atingindo 8,7 por cento, o maior já registado desde então.

O COLA não sofreu alterações em algumas ocasiões, como 2010, 2011 e 2016, enquanto quase não mudou em 2017, aumentando para 0,3 por cento.