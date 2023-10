Aumento SSI COLA 2024: Qual é o aumento que as crianças sobreviventes estão obtendo?

Ómais de 66 milhões de aposentados recebendo Seguro Social experimentarão um aumento em seus pagamentos mensais ao governo em 2024, conforme anunciado pelo Administração da Segurança Social (ASS).

O ajuste de custo de vida (COLA) para benefícios da Previdência Social e Renda de Segurança Suplementar (SSI) foi projetado para manter os aposentados em ritmo de aumento do custo de vida. É equivalente a adquirir proteção contra a inflação para uma anuidade privada.

Esse COLA é determinado com base no aumento do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) para Assalariados Urbanos e Trabalhadores Escriturários, conforme relatado pelo Bureau of Labor Statistics do Departamento do Trabalho.

A Liga dos Idosos (TSCL) já havia estimado 3,2% COLA para 2024, com base em dados de preços ao consumidor até agosto. Este ajuste segue os substanciais 8,7% COLA em 2023, uma resposta à inflação elevada e ao maior aumento desde 1981. O COLA de 2023 levou a um aumento médio mensal dos benefícios de mais de 140 dólares, demonstrando a importância de COLAs em proporcionar estabilidade financeira aos aposentados.

Aumento de COLA para 2024

Apesar desta queda, os 3,2 por cento COLA ainda está acima da média das últimas duas décadas, que foi de 2,6 por cento. Este ajustamento anual é calculado com base nos dados de inflação de Agosto a Outubro e arrefeceu face aos máximos de quase quatro décadas do ano anterior.

Quanto os benefícios da Previdência Social aumentarão no próximo ano?

Em média, os benefícios de reforma da Segurança Social aumentarão mais de 50 dólares por mês, proporcionando alívio aos beneficiários que enfrentam o aumento das despesas de subsistência. Além disso, outros ajustes anuais baseados em aumentos salariais médios aumentarão os rendimentos máximos sujeitos ao imposto da Segurança Social de $160.200 para $168.600.

Quando seus pagamentos aumentarão em 2024?

O SSA começará a notificar os beneficiários do aumento no início de dezembro, e aqueles com contas Minha Segurança Social poderão acessar suas contas COLA aviso online ou configure alertas para mensagens relacionadas até 14 de novembro. Os pagamentos começarão a aumentar a partir de janeiro.