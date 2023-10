Aumento VA COLA 2024: Qual é o reajuste para veteranos?

Thoje é o dia em que o Ajuste do custo de vida (COLA) para 2024 é anunciado. A decisão foi revelada às 08h30, horário do leste dos EUA, com previsões pré-data da Liga dos Idosos fixadas em 3,2%.

O Aumento de COLA para 2024 está fixado em 3,2$ após 2023, que foi fixado em 8,7%.

Com base na matemática de 2023, isso significa que se uma pessoa possuir $ 10.000, seu COLA será fixado em $ 10.870 e será distribuído mensalmente pela Administração da Previdência Social. A mesma lógica se aplica à soma de 2024.

O aumento do COLA para 2024 será fixado em 3,2%, à medida que o governo dos EUA se esforça para controlar a inflação, um problema atualmente global.

O que é o aumento do COLA para 2024?

COLA 2024 nos Estados Unidos está confirmado em 3,2%.

As Taxas de Incapacidade VA para 2024 serão fixadas na mesma taxa do COLA, que é de 3,2%.

Portanto, os veteranos deficientes podem antecipar mais dinheiro nos seus bolsos para combater o aumento dos preços e a incerteza económica causada pela resposta à pandemia da COVID-19 e à guerra na Ucrânia.

No entanto, a elegibilidade pode aumentar em até 100%. O Veterans Affairs determina a gravidade da sua deficiência com base nas provas que você envia como parte da sua reivindicação ou que o VA obtém dos seus registros militares. As taxas de VA vêm em incrementos de 10% (por exemplo, 10%, 20%, 30% etc.).

Que benefícios estão aumentando para os veteranos com o COLA 2024?

Os seguintes benefícios aumentarão com o aumento do COLA para 2024 de 3,2%, são eles:

Em 2023, o COLA impactou os seguintes benefícios: invalidez, dependência e indenizações, auxílio vestuário, entre outros.

Quando os benefícios VA aumentarão devido ao COLA?

Os benefícios entrarão em vigor no início de 2024, assim que começar o novo exercício financeiro. Portanto, os beneficiários de benefícios VA podem esperar que seus benefícios comecem a ser filtrados a partir de janeiro de 2024.