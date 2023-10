Aumento VA COLA 2024: Quanto seus benefícios VA aumentarão se você tiver filhos?

Tele Administração da Segurança Social (SSA) ajusta anualmente os subsídios de custo de vida (COLA) com base no aumento percentual do Índice de Preços ao Consumidor para Remunerações Urbanas e Trabalhadores Escriturários (IPC-W), que mede a evolução dos preços de bens e serviços.

O SSA utiliza dados do terceiro trimestre do ano fiscal anterior ao terceiro trimestre do ano em curso para calcular o COLA para o ano seguinte.

Depois disso, o Senado dos EUA promulga legislação para aumentos do custo de vida nos benefícios dos veteranos, e o Departamento de Assuntos de Veteranos (VA) ajusta a remuneração mensal dos veteranos em conformidade. Isto normalmente resulta em aumentos anuais nos benefícios dos veteranos para compensar o aumento do custo de vida.

Aumento de COLA 2024: Qual é o reajuste do próximo ano?

A Administração da Segurança Social (SSA) anunciou um ajuste de custo de vida (COLA) de 3,2 por cento para 2024, o que resultará no aumento das taxas de invalidez VA e na compensação mensal para veteranos em 2023.

Quanto seu pagamento está aumentando de acordo com sua taxa de invalidez VA?

Em 2024, as taxas de invalidez do VA aumentarão 3,2 por cento. Isto significa que os veteranos deficientes com uma classificação de incapacidade de 10 por cento ou superior receberão um aumento de 3,2 por cento do COLA nos seus pagamentos mensais de invalidez VA.

Quando seus benefícios mensais aumentarão?

Conforme anunciado pela Segurança Social, as prestações mensais aumentarão a partir de janeiro de 2024, primeiro mês do ano civil seguinte.

“Enviaremos avisos do COLA durante todo o mês de dezembro para beneficiários de aposentadoria, sobreviventes e invalidez, beneficiários de SSI e beneficiários representativos”, anunciou o site da Previdência Social.

“Mas se quiser saber o valor do seu novo benefício mais cedo, você pode obter com segurança o seu aviso COLA da Previdência Social online usando o Centro de Mensagens em sua conta pessoal. Você pode acessar essas informações no início de dezembro, antes de receber o aviso enviado pelo correio.

“Os valores dos benefícios não estarão disponíveis antes de dezembro. Como você receberá o aviso do COLA on-line ou pelo correio, não será necessário entrar em contato conosco para obter o novo valor do benefício.”