Aumento VA COLA em 2024: Qual é o aumento para veteranos solteiros em 2024?

Súnicos veteranos que recebem benefícios estarão entre os que verão o 2024 COLA aumento aplicado aos seus benefícios.

O aumento entrará em vigor em 2024 e refletirá o aumento do custo de vida.

O VA (Veterans Affairs) é uma agência governamental dos EUA que oferece uma ampla gama de benefícios aos veteranos e suas famílias, incluindo cuidados de saúde, educação e assistência habitacional.

Qual é o aumento do VA para 2024?

O aumento do VA COLA para veteranos solteiros em 2024 é de 3,2%.

Isso significa que os veteranos solteiros que recebem benefícios por invalidez do VA verão seus benefícios aumentarem em 3,2% em janeiro de 2024.

O valor do aumento variará dependendo da classificação de deficiência individual do veterano.

Por exemplo, um único veterano com uma classificação de incapacidade de 10% verá um aumento de US$ 17,09 por mês, para um novo valor de benefício de US$ 170,90 por mês.

Um único veterano com classificação de incapacidade de 50% verá um aumento de US$ 84,45 por mês, para um novo valor de benefício de US$ 2.702,50 por mês.

Quando esperar o aumento do COLA

Veteranos solteiros que recebem benefícios por invalidez VA verão seu COLA aumentar em janeiro de 2024.

O VA calculará e aplicará automaticamente o aumento para benefícios para veteranos para o primeiro pagamento do ano novo.

Os veteranos podem verificar o novo valor do benefício em sua conta online VA.gov ou ligando para o VA no número 1-800-827-1000.

Benefícios para veteranos solteiros

Veteranos solteiros com deficiências relacionadas ao serviço podem ser elegíveis para maior compensação por invalidez se não tiverem dependentes.

Aqueles com deficiências graves relacionadas com o serviço podem ser elegíveis para o SMC, que é uma taxa mais elevada de compensação por incapacidade.

Veteranos solteiros que precisam de ajuda nas atividades da vida diária (AVDs) podem ser elegíveis para A&A, que é um pagamento mensal para ajudar a cobrir os custos dos cuidados.

Além disso, aqueles que não podem sair de casa devido a uma deficiência relacionada com os serviços podem ter direito a um subsídio de confinamento domiciliar, que é um pagamento mensal para ajudar a cobrir as despesas de subsistência.

Veteranos solteiros que cuidam de um pai dependente podem ter direito a benefícios para pais dependentes, que incluem cuidados de saúde e assistência financeira.

Além destes benefícios específicos, os veteranos solteiros também são elegíveis para todos os mesmos benefícios VA que os veteranos casados, incluindo cuidados de saúde, educação e assistência habitacional.