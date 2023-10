Australiano luta boxe com canguru para salvar a vida de seu cachorro

Dizem que os cães são os melhores amigos do homem. Um incidente recente na Austrália é certamente uma prova disso.

Um homem foi forçado a tomar medidas drásticas para salvar seu cachorro depois que ele foi arrastado para um lago por um canguru. Como evidenciado pelo vídeo do incidente que se tornou viral nas redes sociais, o homem – que desde então foi identificado como Mick Moloney – foi forçado a entrar na água e dar socos no animal para libertar seu animal de estimação indefeso.

Vídeo viral de homem lutando boxe com canguru para salvar a vida de seu cachorro

Infelizmente para o canguru musculoso, Mick é um professor de artes marciais mistas e jiu-jitsu brasileiro e, portanto, estava bem equipado para lidar com o animal

Briga com canguru

Dito isto, parece que Mick de fato encontrou um adversário à altura. O canguru não estava deixando ir facilmente e na verdade conseguiu arrancar o telefone de suas mãos- o móbile continuou a gravar enquanto afundava na água rasa após ser atingido diretamente pelo animal.

“Eu olhei [toward the river]e atrás desses juncos, eu podia ver um canguru enorme parado ali com os braços na água, apenas olhando para mim. Um cavalo [the dog] apareceu e ele estava em uma chave de braço com esse canguru”, explicou o homem de Mildura durante entrevista à ABC.

Depois de uma série de tentativas não físicas malsucedidas para libertar seu cachorro, Mick percebeu que “tinha que entrar lá”. “Os músculos dessa coisa… eu pensei, ‘Essa coisa acabou de sair da prisão’ ou algo assim”, ele contou.

Depois de dar alguns socos no ‘roo’, Moloney conseguiu libertar seu cachorro, que rapidamente se dirigiu ao banco. O pobre cachorrinho parecia exausto após o incidente, mas pelo menos estava fora de perigo.