Automalógica ABRE VAGAS para diversos setores

A Automalógica, empresa que nasceu com o propósito de prover ao mercado os melhores serviços e soluções nas tecnologias com as quais se propõe a trabalhar, está com ótimos postos de trabalho disponíveis no presente momento. Isto é, antes de falar mais sobre, veja quais são as opções:

Analista de Aplicação e Vendas | Telecomunicações – Jundiaí – SP e Híbrido – Efetivo;

Projetista | SPCS – Jundiaí – SP e Híbrido;

Banco de Talentos – Jundiaí – SP e Híbrido – Banco de talentos;

Desenvolvedor de Sistemas de Proteção e Controle – Jundiaí – SP e Híbrido – Efetivo;

Desenvolvedor de sistemas SCADA | SAGE – Jundiaí – SP e Híbrido – Efetivo;

Engenheiro (a) de Aplicação e Vendas – Jundiaí – SP e Híbrido – Efetivo;

Especialista – Business Partner (HRBP) – Jundiaí – SP e Híbrido – Efetivo;

Estágio | Telecomunicações – Jundiaí – SP e Híbrido – Estágio;

Gerente de Projetos Técnico – Jundiaí – SP e Híbrido – Efetivo.

Mais sobre a Automalógica

Sobre a Automalógica, pode-se frisar que sua história se iniciou em 2006 com apenas uma pessoa em um pequeno quarto de república, e hoje conta com quase 200 colaboradores e uma atuação a nível internacional.

Com sede em Jundiaí-SP, é referência brasileira em serviços e soluções para supervisão, controle e proteção de sistemas elétricos, sempre pensando em realizar nosso trabalho da maneira mais sustentável possível.

Por fim, acredita que para o desenvolvimento e manutenção desta cultura é fundamental que exista um ambiente de trabalho propício à inovação e que valorize seus colaboradores, reconhecendo-os como o principal ativo da empresa.

Como enviar o seu currículo?

Como você já pôde ver a lista de cargos da Automalógica, é só clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, tudo o que você precisa fazer é verificar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar, sem segredos!



Você também pode gostar:

Dito isso, não perca mais sequer um detalhe e fique sabendo das principais notícias do país aqui no Notícias Concursos!