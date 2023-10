AUXÍLIO DOENÇA sem perícia? Entenda DECISÃO do Governo

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) tomou uma decisão importante para reduzir a fila de espera por auxílio doença. Agora, o benefício será concedido com base na análise documental de atestados e laudos médicos, dispensando a necessidade de uma perícia médica. Essa medida foi adotada pelo Ministério da Previdência Social, que enfrenta um acúmulo de pedidos de auxílio por incapacidade temporária.

A fila de espera do auxílio doença

Atualmente, a fila de espera por auxílio doença conta com mais de 1,1 milhão de trabalhadores com carteira assinada. Desses, mais de 600 mil ainda aguardam o agendamento de uma perícia médica. Essa situação tem gerado uma grande demanda reprimida e prejudicado milhares de trabalhadores que necessitam do benefício para lidar com problemas de saúde.

A concessão do benefício com base na análise documental

Para solicitar o auxílio doença, o segurado do INSS deve enviar toda a documentação necessária por meio da plataforma Atestmed, criada especificamente para esse fim. É importante que os atestados e laudos médicos tenham a assinatura verificável de profissionais registrados. Além disso, no caso de acidente de trabalho, é obrigatória a apresentação da Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT).

Caso todos os documentos estejam em conformidade com as regras estabelecidas, o auxílio doença será concedido “com dispensa de parecer conclusivo da Perícia Médica Federal quanto à incapacidade laboral”. Essa nova abordagem busca agilizar o processo de concessão do benefício e reduzir a burocracia enfrentada pelos segurados.

Estratégias para reduzir a fila de espera

Além da concessão do auxílio doença com base na análise documental, o governo tem implementado outras estratégias para reduzir a fila de espera do INSS. Uma delas é a ligação direta para que os segurados antecipem perícias já agendadas, buscando agilizar o processo de análise dos casos. Além disso, foi instituído o pagamento de bônus por produtividade aos peritos e outros servidores, como forma de incentivo para a redução da demanda reprimida.

Essas medidas têm como objetivo principal garantir que os trabalhadores que realmente necessitam do auxílio doença possam receber o benefício de forma ágil e eficiente, sem a necessidade de aguardar por longos períodos na fila de espera.



Impacto da nova medida

A concessão do auxílio doença com base na análise documental pode ter um impacto significativo na redução da fila de espera do INSS. Ao dispensar a perícia presencial, o processo se torna mais rápido e menos burocrático, permitindo uma resposta mais ágil aos segurados. Isso é especialmente importante para aqueles que enfrentam problemas de saúde que os impedem de trabalhar e necessitam do auxílio para garantir sua subsistência.

Além disso, essa medida também pode contribuir para a redução dos custos operacionais do INSS, já que a realização de perícias presenciais demanda tempo e recursos consideráveis. Com a análise documental, é possível agilizar o processo e direcionar os recursos para outras demandas do instituto.

Redução na fila de espera

A decisão do INSS de conceder o auxílio doença com base na análise documental de atestados e laudos médicos é um passo importante para reduzir a fila de espera e agilizar o acesso ao benefício. Essa medida, aliada a outras estratégias implementadas pelo governo, busca garantir que os trabalhadores que necessitam do auxílio possam recebê-lo de forma mais rápida e eficiente.

É fundamental que os segurados do INSS estejam cientes dessa mudança e sigam todas as orientações para a solicitação do auxílio doença. Através da plataforma Atestmed, é possível enviar toda a documentação necessária e obter a análise do benefício sem a necessidade de uma perícia presencial.

Análise documental

O INSS está empenhado em melhorar o atendimento aos segurados e reduzir a demanda reprimida por auxílio doença. Com a concessão do benefício com base na análise documental, espera-se que milhares de trabalhadores possam ter acesso ao auxílio de forma mais rápida, garantindo assim o seu sustento e bem-estar durante o período de incapacidade laboral.