Auxílio-gás de outubro tem valor revelado. Veja detalhes

Dentro de mais alguns dias, o governo federal vai retomar os pagamentos do programa Auxílio-gás nacional. Trata-se de um benefício de caráter assistencial, que atende pessoas em situação de vulnerabilidade social. Os repasses serão retomados depois de um hiato sem liberações, já que em agosto nenhum repasse foi feito.

Nesta terça-feira (10), o Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome está iniciando o processo de atualização nos dados do aplicativo do Bolsa Família. Na prática, isso significa que os usuários já podem consultar os valores que serão pagos dentro do sistema do benefício.

Auxílio-gás em outubro

Mas afinal de contas, qual será o valor pago dentro do Auxílio-gás neste mês de outubro? De acordo com relatos de usuários que estão recebendo atualizações, todas as famílias deverão receber o saldo unitário de R$ 106.

Este valor corresponde a 100% do preço médio nacional do botijão de gás de 13 quilos nos últimos seis meses. O patamar em questão é sempre definido pela Agência Nacional de Petróleo (ANP). O preço do botijão define, portanto, o valor dos pagamentos.

Este valor já está oficialmente confirmado? Não. O Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, pasta responsável pelos pagamentos, ainda não confirmou o valor que será pago em outubro, mas a indicação do app costuma ser um primeiro indicativo da escolha.

Caso o valor de R$ 106 se confirme oficialmente, podemos dizer que este é o menor patamar de pagamentos do Auxílio-gás nacional desde que o presidente Luiz Inácio Lula da SIlva (PT) assumiu a presidência no início deste ano de 2023.

Por que valores estão caindo?

Como dito, o governo federal precisa considerar o preço médio do botijão de gás de 13 quilos para definir quanto vai pagar para os seus usuários. Em agosto, por exemplo, esta média foi de R$ 108, e todos os usuários receberam R$ 108.



Desta forma, pode-se dizer que o valor do Auxílio-gás nacional está caindo porque, segundo a ANP, o preço médio do botijão de gás também está caindo. Neste sentido, a tendência é de que o valor médio dos pagamentos seja reduzida ainda mais nos próximos meses.

Quem pode receber o Auxílio-gás

As regras de seleção e de permanência no Auxílio-gás nacional seguem as mesmas. Para ter direito ao saldo, é necessário ter uma renda per capita de até meio salário mínimo, ou seja, R$ 660. Para além disso, também é importante ter uma conta ativa e atualizada no sistema do Cadúnico do governo federal.

O Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome também indica que o cidadão precisa residir com ao menos um integrante que faça parte do Benefício de Prestação Continuada (BPC) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Ainda segundo o ministério, pessoas que fazem parte do Bolsa Família, e mulheres que estão sob medidas protetivas do estado depois de sofrerem violência doméstica têm prioridade no processo de seleção para o programa social.

Calendário do Auxílio-gás nacional

Em outubro, os pagamentos do Auxíio-gás nacional serão feitos a partir do dia 18. Para saber o dia exato do seu recebimento, é necessário se basear no final do seu Número de Identificação Social (NIS). Abaixo, você pode conferir o calendário completo de repasses para este mês:

Usuários com NIS final 1: 18 de outubro (quarta-feira);

Usuários com NIS final 2: 19 de outubro (quinta-feira);

Usuários com NIS final 3: 20 de setembro (sexta-feira);

Usuários com NIS final 4: 23 de outubro (segunda-feira);

Usuários com NIS final 5: 24 de outubro (terça-feira);

Usuários com NIS final 6: 25 de outubro (quarta-feira);

Usuários com NIS final 7: 26 de outubro (quinta-feira);

Usuários com NIS final 8: 27 de outubro (sexta-feira);

Usuários com NIS final 9: 30 de outubro (segunda-feira);

Usuários com NIS final 0: 31 de outubro (terça-feira).

Com o dinheiro na conta, o usuário pode movimentar a quantia sem sair de casa, através do app do Caixa Tem.