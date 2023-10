AUXÍLIO GÁS volta a ser pago com o BOLSA FAMÍLIA em breve; confira calendário

O programa Bolsa Família é uma iniciativa do governo brasileiro que visa auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade social. Além do benefício financeiro mensal, o programa oferece também outros complementos, como o Vale Gás.

No mês de outubro, os beneficiários do Bolsa Família receberão novamente o Vale Gás, o que representará um acréscimo de R$ 100 a R$ 110 na renda de cada inscrito.

O retorno do Vale Gás

Após 30 dias de suspensão, o Vale Gás volta a ser pago para os titulares do Bolsa Família. Essa é uma excelente notícia, pois o benefício contribui para aliviar os gastos com o gás de cozinha, que é um item essencial para as famílias.

Em outubro, cada cadastro terá direito a um valor entre R$ 100 a R$ 110, porém nem todos os inscritos serão contemplados.

Critérios para a concessão do Vale Gás

Assim como acontece com os demais complementos do Bolsa Família, o Vale Gás possui critérios específicos para a sua concessão. O Ministério da Cidadania determina esses critérios internamente, levando em consideração diversos fatores socioeconômicos.

Portanto, é importante verificar se você está dentro dos requisitos estabelecidos para receber o benefício.

Qual o valor do Auxílio Gás em Outubro?



O governo ainda não divulgou oficialmente o valor do Auxílio Gás em outubro, mas estima-se que seja entre R$ 100 e R$ 110, considerando a média nacional do preço do gás dos últimos meses. Esse valor pode variar um pouco de acordo com a região do país.

O repasse do Auxílio Gás em outubro seguirá o mesmo calendário do Bolsa Família, que libera o pagamento seguindo o último dígito do NIS (Número de Identificação Social) dos beneficiários.

Calendário de pagamento do Bolsa Família e Vale Gás

O pagamento do Bolsa Família e do Vale Gás segue um calendário específico, que varia de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) do beneficiário. Confira abaixo as datas de pagamento:

Beneficiários com NIS terminando em 1 – 18 de outubro;

Beneficiários com NIS terminando em 2 – 19 de outubro;

Beneficiários com NIS terminando em 3 – 20 de outubro;

Beneficiários com NIS terminando em 4 – 23 de outubro;

Beneficiários com NIS terminando em 5 – 24 de outubro;

Beneficiários com NIS terminando em 6 – 25 de outubro;

Beneficiários com NIS terminando em 7 – 26 de outubro;

Beneficiários com NIS terminando em 8 – 27 de outubro;

Beneficiários com NIS terminando em 9 – 30 de outubro;

Beneficiários com NIS terminando em 0 – 31 de outubro.

Como consultar o pagamento do Vale Gás

Existem diferentes formas de consultar se você foi contemplado com o pagamento do Vale Gás. Confira abaixo as principais opções:

Por telefone

Você pode ligar para o telefone 121 do Ministério da Cidadania para obter informações sobre o Bolsa Família e o valor que será pago. Além disso, também é possível entrar em contato com a Central de Atendimento da Caixa pelo telefone 111.

Por aplicativos

Caso prefira consultar pelo celular, existem dois aplicativos que podem ser utilizados. O aplicativo Bolsa Família, disponível gratuitamente para Android e iOS, permite fazer o login utilizando a senha do Caixa Tem. Caso você não tenha essa senha, basta efetuar um cadastro.

Já o aplicativo Caixa Tem também possibilita a consulta do benefício, além de oferecer outras funcionalidades relacionadas à Caixa Econômica Federal.

Ademais, o retorno do Vale Gás para os beneficiários do Bolsa Família é uma excelente notícia, pois representa um alívio financeiro para as famílias em situação de vulnerabilidade social. É importante estar atento aos critérios estabelecidos para a concessão do benefício e acompanhar as datas de pagamento.

Caso você seja contemplado, utilize o Vale Gás de forma consciente e aproveite para garantir um melhor conforto e segurança para sua família.