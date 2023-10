Avança no Senado decreto que pode elevar a Conta de Luz DESTAS regiões

A Comissão de Infraestrutura do Senado aprovou recentemente um projeto de Decreto Legislativo que pode ter um impacto significativo nas contas de luz dos consumidores no Nordeste do Brasil. Essa medida, que visa acabar com uma regra estabelecida em 2022 pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), traz consequências tanto para as fontes de energias renováveis da região quanto para os consumidores locais.

O Projeto de Decreto Legislativo 365/2022

O Projeto de Decreto Legislativo 365/2022, de autoria do deputado Danilo Forte (União Brasil-CE), busca sustar as regras sobre transmissão de energia elétrica estabelecidas pela Aneel em 2022. Essas regras estão relacionadas ao chamado sinal locacional, que considera a localização das usinas geradoras e a distância delas dos centros de consumo.

De acordo com o modelo vigente, quanto mais longe e maior for o uso do sistema de transmissão, maior será o encargo. Essa regra, implementada em 2023, tem como objetivo privilegiar empreendimentos de geração de energia próximos das regiões de consumo, gerando mais encargos para quem utiliza mais o sistema de transmissão.

O Impacto nas Energias Renováveis do Nordeste

Uma das principais consequências desse projeto de Decreto Legislativo é o impacto nas fontes de energias renováveis do Nordeste, como a energia eólica e solar fotovoltaica. Com a regra atual, que considera a distância das usinas geradoras dos centros de consumo, os empreendimentos de geração de energia renovável localizados na região Nordeste são mais onerados.

Essa medida pode desestimular os investimentos em fontes renováveis no Nordeste, uma vez que a região precisa exportar parte da energia gerada para o Sudeste, que é o centro de consumo. Com o aumento dos custos de transmissão, o preço dessa energia se torna mais caro, dificultando a competitividade das energias renováveis nordestinas.

Redução das Tarifas de Transmissão

Um dos principais argumentos dos defensores do Projeto de Decreto Legislativo é a redução das tarifas de transmissão para os consumidores do Nordeste. Com o modelo vigente, as tarifas poderiam ser reduzidas em até 19%, beneficiando diretamente os consumidores da região.



No entanto, a implementação do modelo atual é gradual e prevê um aumento progressivo do sinal locacional na tarifa de transmissão. Atualmente, o sinal locacional corresponde a 10% da tarifa, mas esse valor aumentaria ao longo dos próximos ciclos, chegando a 50% a partir do ciclo 2027/2028.

Um estudo realizado pela TR Soluções e pela Marangon Consultoria & Engenharia mostra que a medida proposta pela Aneel pode reduzir as tarifas dos consumidores em até 2,6% no Nordeste a partir de 2027, variando de acordo com a distribuidora. No caso da Sulgipe (Sergipe), por exemplo, a queda acumulada poderia chegar a 19% ao longo do período de transição.

Os Argumentos a Favor e Contra o Projeto de Decreto Legislativo

A aprovação do Projeto de Decreto Legislativo gerou um intenso debate entre os defensores e críticos da medida. Os defensores argumentam que a regra estabelecida pela Aneel prejudica os investimentos em energias renováveis no Nordeste e que a redução das tarifas de transmissão beneficiaria os consumidores da região.

Por outro lado, os críticos afirmam que a medida proposta pelo Projeto de Decreto Legislativo é um retrocesso, uma vez que desconsidera critérios técnicos definidos pela Aneel e pode prejudicar o equilíbrio do mercado energético. Além disso, há questionamentos sobre a constitucionalidade do Congresso em sustar regras de agências reguladoras via Decreto Legislativo.

Próximos Passos e Discussões Futuras

Após a aprovação na Comissão de Infraestrutura do Senado, o Projeto de Decreto Legislativo segue para a CCJ (Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania) antes de ser submetido ao plenário do Senado. A discussão sobre a constitucionalidade do Congresso em sustar regras de agências reguladoras ainda deve ser debatida.

Enquanto isso, os consumidores de energia elétrica no Nordeste aguardam com expectativa os desdobramentos desse projeto de Decreto Legislativo, que pode ter um impacto significativo em suas contas de luz. A decisão final sobre a regra de transmissão de energia elétrica e seus efeitos só será conhecida após o término desse processo legislativo.