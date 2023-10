Avistamento de Pé Grande: Quais são os avistamentos de Pé Grande mais famosos nos EUA?

Pé Grande são criaturas lendárias que capturaram a imaginação de pessoas em todo o mundo durante décadas, apesar da falta de provas definitivas.

Numerosos avistamentos e relatos de pegadas de animais continuam a alimentar o fascínio. Aqui está uma olhada em alguns dos avistamentos mais famosos do Pé Grande nos Estados Unidos.

Avistamento do Pé Grande da Blue Mountain em Washington

Em 1994, o ex-patrulha florestal dos EUA Paul Freeman afirmou ter visto uma família de pés grandes nas Montanhas Azuis de Washington. Embora o vídeo esteja instável e granulado, alguns autoproclamados especialistas em pés grandes consideram-no genuíno.

Pé Grande da Montanha de Mármore

Na região selvagem de Marble Mountain, na Califórnia, um líder de grupo de jovens chamado Jim Mills capturou um vídeo de quase sete minutos de uma criatura estranha se escondendo ao longo de uma colina. Embora a filmagem seja um tanto granulada, continua sendo um dos vídeos mais longos de um suposto avistamento do Pé Grande.

Provo Canyon Pé Grande

Em 2012, um grupo de caminhantes no Provo Canyon capturou um vídeo de uma criatura que inicialmente pensaram ser um urso. Quando ele se levantou sobre duas pernas, eles fugiram, encerrando o vídeo trêmulo. Este avistamento levou a uma campanha no Kickstarter para investigações adicionais sobre avistamentos de pés grandes em Utah.

Allegheny Pé Grande

Em 2007, caçador Rick Jacobs montou uma câmera na Floresta Nacional de Allegheny, na Pensilvânia, capturando algumas das imagens mais famosas do pé grande. Também foram tiradas fotos nítidas de filhotes de urso, apoiando o argumento de que a criatura não identificada não era um urso. No entanto, os céticos afirmam que poderia ser um urso doente com sarna.

Pegada do Pé Grande Nevado de Eric Shipton

Explorador britânico Eric Earle Shipton tirou uma foto de uma grande pegada no Himalaia em 1951, alegando que pertencia a um Yeti. Esta imagem icônica foi leiloada na Christie’s em 2014 por quase US$ 5.000.

Pé Grande Fedorento de Johnstown

Uma pegada de 17,75 polegadas encontrada perto de uma casa residencial em Johnstown, Pensilvânia, em 1980, confundiu os moradores locais. A descoberta coincidiu com relatos de ruídos estranhos e um cheiro forte e incomum na área.