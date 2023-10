‘Baby One More Time’ de Britney Spears foi recusado pelos Backstreet Boys, TLC

Britney Spears ‘ hit icônico, ‘…Baby One More Time’, quase não era dela … porque o produtor da famosa faixa foi chocantemente rejeitado por grupos como TLC e Backstreet Boys!

Produtor musical sueco Máximo Martinho já havia feito seu nome nos anos 90, trabalhando com Backstreet Boys em “Quit Playing Games” e Robin em “Show Me Love”… mas por alguma razão, ‘Baby’ não era algo que seus antigos colaboradores estavam sentindo.

POR FALAR NISSO, Simon Cowell ouviu falar de ‘Baby’ antes mesmo de ser lançado – o jurado do ‘AGT’ revelou no podcast “Howie Mandel Does Stuff” no início deste ano que ligou para Max e implorou que ele lhe desse a música para Five, sua boy band em na época, mas Max atirou nele.