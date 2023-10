Bad Bunny gasta alugando a cobertura mais cara da cidade de Nova York. Kendall Jenner está se mudando?

Bad Bunny abandonou recentemente seu álbum ‘Nadie Sabe lo Que Va a Pasar Maana’ e parece que ele está pronto para se mudar para um condomínio de luxo no distrito de Chelsia, em Nova York, depois que foi confirmado que ele está alugando o apartamento por US $ 150.000 por mês.

Bad Bunny aluga indiscutivelmente a cobertura mais cara da cidade de Nova York

San Benito visitou Nova York para ver A lenda mexicana Luis Miguel faz sua turnê de retorno no Madison Square Garden junto com sua namorada recém-confirmada, Kendall Jenner, provavelmente para apresentá-la à música do célebre cantor mexicano que também colaborou com Frank Sinatra e namorou Mariah Carey.

Durante sua visita, ele também aproveitou para fechar o negócio de aluguel de uma cobertura de quatro quartos e quatro banheiros e meio que, de acordo com a Architectural Digest, está no mercado para ser vendida por US$ 18,5 milhões, no entanto, Bad Bunny fez um acordo para alugá-lo $ 150.000 por mês.

O apartamento que poderia facilmente estar na capa de uma revista tem uma bela vista do rio Hudson e de acordo com AD também tem “4.552 pés quadrados de área útil, além de 4.593 pés quadrados de espaço externo e 32 pés piscina privativa. O apartamento de esquina com teto de 3,6 metros de altura é envolto em paredes de vidro deslizantes”

Ainda não está claro se a cantora de ‘Titi Me Preguntn’ planeja perguntar Kendall Jenner juntar-se a ele e morar no apartamento, mas parece que eles estão indo muito bem até agora.

Coelho Mau e Kendall O relacionamento se aprofundou quando eles foram vistos juntos no Coachella em abril, depois foram vistos se beijando em um Drake em Los Angeles durante o mês de agosto e estrelando uma campanha sensual da Gucci que estreou no mês passado.

Antes de Kendall, Bad Bunny namorou Gabriela Berlingeri de 2017 a 2022. Enquanto isso, Kendall Jenner está ligada a Harry Styles, Blake Griffin, Ben Simmons e Devin Booker.