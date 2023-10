Bam Adebayo não se importa se os fãs estão entediados com o Heat: ‘Ganhamos no final do dia’

Tele calor de Miami pode não jogar o tipo de basquete mais emocionante e de alta octanagem – mas não há como argumentar que é eficaz, especialmente quando chega a primavera.

O Aquecerúltima temporada Conferência Leste campeões, esperam retornar ao Finais da NBA nesta temporada, depois de uma derrota em uma série de cinco jogos para o Nuggets de Denver em junho. E um dos Miami‘s Stars está resistindo ao boato de que o velho e chato Heat “não consegue fazer o trabalho” na pós-temporada.

As vitórias são tudo o que importa para Bam

Falando em SiriusXM, Aquecer Centro Bam Adebayo comentou que está ciente das críticas sobre Miamiestilo de jogo, que transforma os jogos dos playoffs em várias batalhas de desgaste. Ele afirmou ainda que não se importava.

“Ganhamos no final do dia” Adebayo disse simplesmente.

Desde o início dos playoffs de 2020, não NBA o time tem mais vitórias na pós-temporada que o Miami, com 38 vitórias contra 28 derrotas. O Heat avançou para dois Finais da NBA nesse período, perdendo para o Los Angeles Lakers em 2020 antes de cair para o Pepitas ultima temporada. Adebayo – duas vezes Todas as estrelas – combinou com swingman de elite Jimmy Butler para levar o Heat de volta ao topo da montanha da NBA, e Miami figura como um Conferência Leste candidato novamente em 2024.

O fogo competitivo de Jimmy Butler em plena exibição no treino do Heat

Jimmy Butler grita “você está entretido?!” em companheiros de equipe do Miami HeatCalor de Miami/Twitter

Será que Miami pode dar um passo adiante?

O aspecto mais impressionante do Aquecerestá correndo para o Finais uma temporada atrás foi isso Miami fez isso como oito cabeças-de-chave, tornando-se apenas o segundo time em NBA história para chegar à série do campeonato com uma classificação tão baixa.

Mas a chocante caminhada até as finais não fez de Miami um favorito do campeonato em 2023/24. De acordo com Apostas Esportivas FanDuelo Heat tem apenas a 12ª melhor chance de vencer as finais nesta temporada, com outros quatro times da Conferência Leste vistos de forma mais favorável.

Este será, sem dúvida, material de quadro de avisos para Adebayo e mordomodois dos jogadores mais competitivos do jogo.