Bancas organizadoras de concursos: quais são as principais? 

A busca por estabilidade e boas oportunidades de carreira tem levado muitos brasileiros a optar por concursos públicos como um caminho para alcançar esses objetivos. No entanto, a variedade de bancas organizadoras que atuam no país pode tornar o processo de preparação para os exames desafiador.

Cada banca possui seu próprio estilo de elaboração de questões, critérios de correção e até mesmo políticas de divulgação de resultados.

As principais Bancas Organizadoras de Concursos

Conhecer as principais bancas organizadoras de concursos é fundamental para quem está se preparando para um processo seletivo. Isso permite que os candidatos se familiarizem com o formato das provas e, assim, estejam mais bem preparados para o desafio que está por vir. Nesse sentido, apresentamos a seguir as principais bancas de concursos e vestibulares!

CESPE/Cebraspe

O CESPE (Centro de Seleção e de Promoção de Eventos da Universidade de Brasília) é amplamente reconhecido por sua abordagem única na elaboração de provas, que geralmente são compostas por questões do tipo certo/errado. Essa banca é conhecida principalmente por aplicar provas desafiadoras que testam a capacidade analítica dos candidatos.

Além disso, é responsável por organizar concursos de órgãos como Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Banco do Brasil.

FCC

A FCC (Fundação Carlos Chagas) é uma das bancas mais tradicionais e respeitadas do Brasil. Ela é conhecida por suas provas abrangentes e pela aplicação de critérios rigorosos na correção. A FCC organiza concursos para órgãos como o Tribunal de Contas da União (TCU), Ministério Público e diversos tribunais estaduais.



FGV

A FGV (Fundação Getúlio Vargas) é uma instituição renomada que organiza concursos para diversos órgãos públicos federais e estaduais. Suas provas geralmente apresentam questões de múltipla escolha, redação e estudos de caso. A FGV é responsável por concursos como o da Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) e do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por exemplo.

Cesgranrio

A Cesgranrio (Fundação Cesgranrio) é amplamente conhecida por sua atuação na área de concursos para instituições financeiras, como Banco do Brasil e Petrobras. Suas provas costumam ser detalhadas e bem estruturadas.

Vunesp

A Vunesp (Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista) é responsável pela organização de concursos em diversos estados, principalmente em São Paulo. Ela é conhecida por elaborar provas objetivas e dissertativas abrangentes e rigorosas. A Vunesp organiza certames para cargos estaduais, como professores da rede pública de ensino e cargos administrativos.

IBFC

O IBFC (Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação) é uma banca organizadora que atua em concursos de diferentes órgãos e estados. Ela é conhecida por elaborar provas com questões de múltipla escolha e redações. O IBFC atua em processos seletivos para cargos estaduais, como prefeituras e secretarias de educação.

Características Distintivas das Bancas

Cada banca organizadora tem suas próprias características distintivas, que podem afetar significativamente o estilo das provas e, principalmente, a experiência dos candidatos. Por isso, apresentamos abaixo algumas das características mais notáveis de cada uma das principais bancas:

CESPE/Cebraspe: Questões do tipo certo/errado. Abordagem analítica e crítica nas provas. Provas desafiadoras com alto grau de dificuldade.

FCC: Tradição e respeito no meio dos concursos. Provas abrangentes com foco na fundamentação teórica. Rigor na correção das provas discursivas.

FGV: Variedade de formatos de provas, incluindo múltipla escolha, redações e estudos de caso. Questões que avaliam o raciocínio lógico e a capacidade analítica dos candidatos.

Cesgranrio: Provas detalhadas e bem estruturadas. Atuação em concursos de instituições financeiras e petrolíferas.

Vunesp: Foco em concursos estaduais, principalmente em São Paulo Provas rigorosas com questões objetivas e dissertativas.

IBFC: Atuação em concursos de diferentes estados e órgãos. Provas que variam em formato, incluindo questões de múltipla escolha e redações.



